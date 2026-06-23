Trận đấu đáng nhớ: Cơn bão Philadelphia và trái tim ấm của người Iraq

Những lời cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt tại World Cup 2026 đã trở thành sự thật. Trong trận đấu giữa Pháp và Iraq, sấm chớp và mưa lớn đã khiến trận đấu bị hoãn hơn hai giờ đồng hồ, tạo ra một thách thức chưa từng có đối với người hâm mộ, cầu thủ và ban tổ chức.

Cơn bão táp bất ngờ

Lincoln Financial Field, sân vận động rộng lớn nhưng gần như không có mái che, đã trở thành tâm điểm của một cơn bão lớn. Khi hiệp một kết thúc và Pháp đang dẫn 1-0, các đám mây đen kéo đến, mang theo sấm sét và mưa xối xả . FIFA đã ngay lập tức áp dụng quy trình khẩn cấp, yêu cầu khoảng 70.000 khán giả sơ tán khỏi khu vực khán đài để tìm nơi trú ẩn ở các khu vực có mái che. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu bị tạm hoãn do thời tiết.

Theo quy định của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trận đấu phải tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện tia sét trong bán kính 13 km (8 dặm) quanh sân vận động. Thời gian tạm dừng tối thiểu là 30 phút kể từ tia sét cuối cùng. Mỗi lần sét đánh mới trong bán kính đó sẽ khiến đồng hồ được thiết lập lại. Điều này lý giải vì sao trận đấu bị gián đoạn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, trong khi các khán giả phải tìm nơi trú ẩn và các cầu thủ trở về phòng thay đồ.

Các cổ động viên đã nhanh chóng thích nghi với tình huống bất ngờ, mặc dù một số người bày tỏ sự ngạc nhiên về quy trình nghiêm ngặt. Một số CĐV Pháp bối rối bởi lệnh sơ tán khỏi khán đài: “Tôi chưa bao giờ thấy điều này trong 40 năm xem bóng đá. Ở Pháp, chúng tôi không dừng trận đấu vì mưa”. Tuy nhiên, sự lạc quan và kiên nhẫn vẫn bao trùm. Họ tận dụng thời gian chờ đợi để trò chuyện, mua sắm đồ lưu niệm và tìm nơi khô ráo để trú ẩn.

Với chi phí vé dự World Cup lên đến hàng trăm đô la, nhiều CĐV quyết tâm ở lại. Anh Axel Francon, một người Pháp sống tại Mỹ, chia sẻ: “Sau khi đã bỏ ra 400 đô la để mua vé, tôi sẽ ở lại”. Pierre Prondeau và Morgane Granger cũng quyết tâm ở lại sau khi đã di chuyển 6.000 km để dự hai trận đầu tiên của Pháp.

Mặc dù trận đấu được tiếp tục sau hai giờ đồng hồ, sự cố này đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc tổ chức World Cup trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Điều này đặt ra bài toán dài hạn cho FIFA và các nước chủ nhà trong việc bảo vệ sức khỏe và trải nghiệm của người hâm mộ, đồng thời đảm bảo các trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Những tiếng vỗ tay giữa cơn mưa: CĐV Iraq vẫn yêu đội nhà dù thua Pháp

Họ đã trải qua cơn mưa xối xả, sấm chớp và một trận thua 0-3 trước nhà vô địch thế giới. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên Iraq vẫn đứng dậy vỗ tay chào đội nhà. Bởi với họ, được chứng kiến đội tuyển của mình thi đấu tại World Cup sau 40 năm đã là một chiến thắng.

Halah Maykhan, một người Mỹ gốc Iraq sống ở Wisconsin, đã không thể giấu nổi niềm xúc động: "Chúng tôi đang sống trong giấc mơ. Quê hương tôi, Iraq, lọt vào vòng chung kết World Cup ngay tại Mỹ, nơi tôi đang sống. Giấc mơ đã được nhân đôi". Ali Alkabasi, một CĐV 53 tuổi, đã đợi 40 năm kể từ lần đầu tiên xem Iraq trên TV năm 13 tuổi mới có cơ hội được chứng kiến đội nhà thi đấu trực tiếp tại sân chơi lớn nhất hành tinh. "Thấy Iraq chơi ở World Cup thôi cũng đã đủ rồi", anh nói.

Dù phải đối đầu với Kylian Mbappe và dàn sao của Pháp, các cầu thủ Iraq vẫn không chơi phòng ngự tiêu cực. Họ cố gắng kiểm soát bóng, xây dựng các đợt tấn công và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Mohammed Abduljabbar, một CĐV sống ở Texas, nhận xét: "Màn trình diễn của họ là tốt. Vâng, đã có những sai lầm, nhưng cũng có một số pha bóng đẹp. Chúng tôi tự hào về họ và biết ơn họ vì đã đưa chúng tôi đến World Cup".

Ngay cả khi bị dẫn 0-3, những tiếng hô vang "Iraq, Iraq" vẫn không ngừng vang lên trên khán đài. Mỗi đợt tấn công của đội nhà đều được cổ vũ như thể họ đang có thể ghi bàn gỡ hòa. Sự lạc quan đó đã khiến các cầu thủ Pháp phải nể phục.

World Cup đã mang những người con Iraq từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau. Husam Nafea, người lái xe bốn tiếng từ Virginia đến Philadelphia, chia sẻ: "Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, người Iraq đều vui vẻ và đoàn kết. Hy vọng chúng tôi sẽ luôn như vậy". Còn Nawres Almamoori đã bay từ Nam Úc đến Philadelphia, nói rằng sự phấn khích xung quanh giải đấu đang mang lại niềm vui cần thiết cho người dân Iraq: "Người Iraq đã và đang trải qua rất nhiều khó khăn. Họ xứng đáng có được niềm vui này".

Trận đấu bị gián đoạn gần hai giờ vì mưa bão, nhưng các CĐV Iraq vẫn ở lại cổ vũ. Hassan Raad đã nói một câu đầy cảm xúc: "Mưa, nắng, băng giá hay sa mạc – chúng tôi ở đây vì các cầu thủ của mình. Kết quả không quan trọng. Là CĐV, công việc của chúng tôi là ủng hộ đội bóng". Ateka Saleh, một CĐV khác, đã tóm gọn tinh thần của tất cả mọi người trước trận đấu: "Cho dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, họ đã đưa chúng tôi đến đây, cùng nhau, để vui vẻ với họ. Vì vậy, 'cảm ơn' họ. Chúng tôi rất tự hào về đội bóng này".

HỒ VIỆT