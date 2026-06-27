Phía sau chiến thắng ấn tượng của Ecuador

Chiến thắng 2-1 của Ecuador trước đội tuyển Đức bốn lần vô địch thế giới tại World Cup 2026 không chỉ là một kết quả bất ngờ trên sân cỏ, mà đã trở thành một câu chuyện cổ tích đầy cảm xúc, làm rung động cả một quốc gia. Chiến thắng mang tính lịch sử này đã đưa Ecuador vào vòng 32 đội và để lại những dư âm sâu đậm về niềm tự hào, sự đoàn kết và tinh thần không bỏ cuộc.

Khoảnh khắc kỳ diệu và sự giải tỏa tột cùng

Chiến thắng trước Đức đến theo một kịch bản không tưởng. Ecuador bị dẫn trước ngay phút thứ 2 sau bàn thắng của Leroy Sané, một bàn thắng gây tranh cãi khi có dấu hiệu phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bóng. Dù vậy, bản lĩnh của một tập thể đã được tôi luyện qua những khó khăn đã giúp họ đứng dậy. Nilson Angulo gỡ hòa ở phút thứ 9, và sau nhiều nỗ lực, Gonzalo Plata đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 77.

Bảy phút bù giờ là những giây phút thót tim với người Ecuador, khi những pha phá bóng quyết liệt, những tình huống xoay xở trong vòng vây và cả sự may mắn đã giúp họ bảo toàn tỷ số. Kết quả này đưa Ecuador trở thành một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng kể từ World Cup 2006. Đó là một chiến thắng của "sự thèm khát, ham muốn và sự kiên trì tuyệt đối" như ESPN đã nhận xét.

Thật khó để tìm từ ngữ diễn tả không khí tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Những ly đồ uống văng tung tóe trong không khí, các cầu thủ dự bị ùa ra sân ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch. Một biển màu vàng rực rỡ của các cổ động viên Ecuador nhảy múa, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa.

Không chỉ người hâm mộ, chính các cầu thủ và ban huấn luyện cũng sống trong cảm xúc vỡ òa. Nhiều cầu thủ ngã xuống sân trong niềm vui sướng và nhẹ nhõm. HLV Sebastián Beccacece, người Argentina, đã trèo lên hàng ghế đầu trên khán đài để chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình mình trong một khoảnh khắc tràn ngập xúc động. Một nhiếp ảnh gia người Ecuador đã quỳ xuống, giơ hai tay lên trời như cảm tạ một phép màu.

Đối với Ecuador, đó không chỉ là một chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa đến nghẹt thở. Trước trận đấu, họ là đội bóng đã có 39 cú sút trong hai trận mà chưa một lần tìm thấy mành lưới đối phương. Thất bại trước Bờ Biển Ngà và trận hòa thất vọng trước Curacao, một trong những đội yếu nhất giải, đã khiến thầy trò HLV Beccacece đứng trước bờ vực bị loại. Họ bước vào trận đấu với tư thế "thắng hoặc về nhà". HLV Beccacece thậm chí đã tuyên bố sẽ từ chức nếu đội nhà không thể thoát khỏi vòng bảng.

Áp lực đè nặng đến mức vào đêm trước trận đấu, chính HLV Beccacece đã bị các cổ động viên Ecuador la ó ngay khi tên ông được xướng lên. Ông chia sẻ trong niềm xúc động: "Hôm nay chúng tôi đã đánh bại kỷ lục khi có ba trận đấu liên tiếp với các khán đài chật kín người Ecuador. Đôi khi bạn phải đấu tranh, nhưng điều quan trọng là phải đoàn kết. Tôi cảm ơn tất cả người dân Ecuador đã tin tưởng vào đội bóng của họ".

Niềm tự hào dân tộc

Chiến thắng lịch sử tạo nên một cơn địa chấn về mặt tinh thần cho cả đất nước Ecuador. Tổng thống Daniel Noboa ngay lập tức tuyên bố ngày thứ Sáu là ngày lễ quốc gia. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo này viết: "Cảm ơn các cầu thủ và huấn luyện viên, những người đã vượt qua những lời chỉ trích, xúc phạm và những khoảnh khắc khó khăn để phục hồi và mang lại niềm vui to lớn này cho cả đất nước. Ngày mai, cả nước sẽ nghỉ lễ!"

Quyết định này cho thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao. Bóng đá, với chiến thắng này, đã trở thành chất xúc tác cho niềm tự hào dân tộc, sự đoàn kết và là liều thuốc tinh thần kỳ diệu cho người dân Ecuador. Biển người mặc áo vàng đổ ra đường tại các thành phố, ăn mừng như một ngày hội lớn. Đó là minh chứng cho sức mạnh của thể thao trong việc kết nối và nâng đỡ tinh thần một quốc gia.

Chiến thắng này không chỉ khép lại một câu chuyện cổ tích mà còn mở ra những hy vọng mới. Đội tuyển Ecuador có thể sẽ gặp lại một đối thủ quen thuộc - đội tuyển Anh - trong vòng 32 đội, tái hiện lại kịch bản năm 2006 khi họ bị loại bởi bàn thắng của David Beckham. Nhưng với tinh thần đang lên cao sau chiến thắng lịch sử, người Ecuador tin rằng giấc mơ của họ tại World Cup 2026 vẫn còn dang dở.

HLV Beccacece, người từng bị la ó, giờ đây đã trở thành người hùng và ông muốn gửi gắm một thông điệp: "Khi chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ánh sáng. Chúng tôi đang nói về cả một đất nước đang ăn mừng. Vậy hãy để họ tận hưởng, uống một ly bia và ăn mừng với gia đình của họ”.

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LONG KHANG