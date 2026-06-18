Tuyển Hàn Quốc "đóng cửa" giới truyền thông quê nhà

Không khí tại trại huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc ở Guadalajara – Mexico những ngày qua không chỉ có sự tập trung cho trận đấu lớn với chủ nhà. Một cuộc khủng hoảng mang tên "truyền thông" đã nổ ra, đe dọa tính toàn vẹn, ngay khi "Những chiến binh Taegeuk" đang chuẩn bị cho cuộc chiến giành ngôi đầu bảng A . Lớp băng giá giữa các cầu thủ và phóng viên đã trở thành một trong những câu chuyện bên lề đáng chú ý nhất World Cup 2026 .

Cội nguồn của sự việc xuất phát từ một buổi tập mở vào ngày 7-6, trước giải. Trong đoạn video do đài JTBC ghi lại, âm thanh ghi được cuộc trò chuyện của một số phóng viên với những lời lẽ được cho là nhằm vào đội trưởng Son Heung-min. Một giọng nói châm chọc: "Anh ấy chạy như đang dẫn đầu một trung đội vậy. Có phải nghĩ mình đang ở trong quân đội đâu?" Một giọng khác đáp lại, thậm chí gay gắt hơn: "Cậu ta vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà" . Những lời bình luận này nhanh chóng lan truyền, gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ.

Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Son Heung-min đã được miễn nghĩa vụ quân sự 21 tháng bắt buộc tại Hàn Quốc nhờ công lao cùng đội tuyển giành Huy chương Vàng Asiad 2018. Anh đã hoàn thành các nghĩa vụ thay thế, bao gồm một khóa huấn luyện quân sự 3 tuần, đúng quy định . Do vậy, việc truyền thông đặt câu hỏi về nghĩa vụ quân sự của một người hùng dân tộc như Son đã được coi là không chỉ thiếu tinh thần thể thao mà còn là sự xúc phạm cá nhân.

Phản ứng từ đội tuyển diễn ra ngay lập tức. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) lên tiếng bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" và cho rằng những bình luận không phù hợp đã gây ra "cú sốc và thất vọng lớn" cho toàn đội .

Hậu quả là đội tuyển tiến hành một cuộc "tẩy chay báo chí" (media blackout) với truyền thông Hàn Quốc. Các cầu thủ từ chối trả lời phỏng vấn ngoài khuôn khổ FIFA bắt buộc, các cuộc phỏng vấn đã lên lịch bị hủy bỏ. Thông tin từ Mexico cho thấy đã có cuộc họp giữa KFA và các nhà báo Hàn Quốc để giải quyết căng thẳng. Một nhân viên truyền thông của đội được cho là đã từ chức vì vụ việc, nhưng phía KFA chưa xác nhận.

Cuộc chiến tâm lý trước giờ đấu Mexico

Căng thẳng càng leo thang khi trong một buổi tập kín vào ngày 17-6, một chiếc máy bay không người lái (drone) bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Nhân viên an ninh đã nhanh chóng phát hiện và báo cáo với đơn vị chống drone của quân đội Mexico. Thiết bị gây nhiễu được kích hoạt, khiến drone rơi, nhưng hai người đàn ông lạ mặt đã nhanh chóng thu lại thiết bị và tẩu thoát trước khi lực lượng chức năng kịp tới.

KFA và FIFA đã gửi yêu cầu điều tra tới cảnh sát Mexico, lo ngại rằng đối thủ có thể đã sử dụng công nghệ để do thám chiến thuật trận đấu quan trọng. May mắn là sự việc xảy ra khi các cầu thủ đang khởi động, chưa bước vào phần chiến thuật quan trọng.

Kết hợp giữa vụ scandal truyền thông và vụ việc drone đã tạo ra bầu không khí căng thẳng, đầy bất ổn trước giờ đấu với Mexico. HLV Hong Myung-bo và các học trò không chỉ cần chuẩn bị chiến thuật để vượt qua chủ nhà Mexico mà còn phải giải quyết những nhiễu loạn từ chính hậu phương và áp lực bên ngoài sân cỏ.

HỒ VIỆT