Cầu thủ Việt kiều Croatia rời U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nói lời chia tay tiền đạo Việt kiều Antonio Moric cùng 4 cầu thủ khác trước khi sang Trung Quốc thi đấu Giải Tứ hùng quốc tế.

Cầu thủ Việt kiều Croatia Antonio Moric tạm nói lời chia tay U23 Việt Nam. ẢNH: TRỌNG HIẾU

Sáng 22-3, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chốt danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Giải giao hữu Tứ hùng do Liên đoàn Bóng đá nước bạn tổ chức. Bảng danh sách được ông Vinh công bố sau khi toàn đội đã trải qua một tuần tập luyện cũng như thi đấu nội bộ vào hôm qua (21-3).

Theo đó, 5 cái tên phải nói lời chia tay gồm Nguyễn Lê Phát, Antonio Moric, Trương Nhạc Minh, Lê Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Trọng Tuấn.

Cụ thể, Lê Phát và Nhạc Minh không kịp bình phục chấn thương nên lỡ hẹn chuyến đi của U23 Việt Nam. Lê Phát trật khớp vai trong buổi tập cùng CLB chủ quản Ninh Bình, còn Nhạc Minh bị vùng gối ngay buổi tập đầu tiên với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vào hôm 17-3.

Trường hợp Antonio Moric trở lại U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện theo kế hoạch ban đầu. Một tuần trước đó, cầu thủ Việt kiều Croatia này được trao cơ hội tập thử tại U23 Việt Nam. Còn Văn Thọ và Trọng Tuấn bị HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh gạch tên vì vấn đề chuyên môn.

Sau khi Moric nói lời chia tay, đội hình của U23 Việt Nam còn hai cầu thủ Việt kiều là Trần Thành Trung (Ninh Bình) cùng Nguyễn Vadim (Đà Nẵng). Riêng Thành Trung cùng đồng đội tại Ninh Bình là Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương (Viettel FC) và Thái Bá Đạt (PVF-CAND) mới hội quân cùng U23 Việt Nam vì vừa thi đấu xong vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Đến trưa 22-3, nhóm cầu thủ này cùng U23 Việt Nam đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Tây An (Trung Quốc).

Giải giao hữu Tứ hùng do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức từ ngày 25 đến 31-3. U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đây cũng là kế hoạch xây dựng lứa U23 Việt Nam mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm hướng đến ASIAD 2026.

Do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 trong dịp FIFA Days tháng 3, HLV Kim Sang-sik đã giao quyền tạm thời cho trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam đợt này.

HỮU THÀNH