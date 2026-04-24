Các đội tuyển quốc gia dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã tổ chức hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM) trong ngày 24-4, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và hun đúc tinh thần cống hiến cho thể thao nước nhà.

Đại diện Trung tâm HLTTQG dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Ảnh: NGỌC LINH

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cùng cùng đại diện các phòng, ban, Đoàn thanh niên, huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) từ các đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia đã hội tụ để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc tiền nhân.

Đây không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là dịp để trung tâm báo công về những thành tích vẻ vang đã đạt được trong thời gian qua. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý và tổ chức tập huấn cho 22 đội tuyển quốc gia, 14 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển thể thao người khuyết tật, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng giúp kết nối, nâng cao niềm tự hào dân tộc, tạo sức mạnh đoàn kết cho các cán bộ trung tâm, HLV, VĐV. Ảnh: NGỌC LINH

Lời dạy từ ngàn đời “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba” vang lên như sự nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn dân tộc, hun đúc ý chí bền bỉ và khát vọng cống hiến. Các HLV và VĐV bày tỏ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Các VĐV dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: NGỌC LINH

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước thềm các giải đấu lớn là nét đẹp truyền thống của các đội tuyển quốc gia. Đây không chỉ là sự tri ân với tổ tiên, mà còn là bài học sinh động về lịch sử, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm tinh thần và động lực cho thế hệ HLV, VĐV trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao Việt Nam.

NGUYỄN ANH