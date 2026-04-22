Mô hình trị liệu hiện đại song hành với tuyển thủ Việt Nam

Ngày 22-4, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) phối hợp cùng Phòng khám Evolve chính thức ra mắt Chương trình vận động viên ưu tú (EAP), hướng đến việc đánh giá toàn diện nền tảng thể lực, hệ cơ xương khớp và các nguy cơ tiềm ẩn chấn thương của các tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị cho Asiad 20.

Chăm sóc chủ động cho mục tiêu dài hạn

Trong ngày khởi động, 18 vận động viên (VĐV) thuộc nhiều môn thể thao trọng điểm như: xe đạp, taekwondo, đấu kiếm, bơi, quyền Anh, cử tạ, điền kinh đã trải qua quy trình kiểm tra tổng quan tình trạng cơ thể. Các bước đánh giá được tiến hành bài bản, từ đo chỉ số cơ thể, kiểm tra tầm vận động, phát hiện hạn chế chức năng đến trao đổi trực tiếp với chuyên gia để đưa ra kết luận và hướng can thiệp.

Nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm (đội tuyển taekwondo quốc gia) chia sẻ sau buổi thăm khám: "Tôi thấy buổi khám hôm nay nói riêng và chương trình EAP nói chung rất có ý nghĩa, giúp các VĐV hiểu rõ cơ thể mình đang thiếu gì để bổ sung. Các chuyên gia thăm khám rất kỹ và chỉ ra những vấn đề tôi cần khắc phục, đặc biệt là về độ dẻo dai và linh hoạt".

Nguyễn Thị Thật được chuyên gia Ben Duong kiểm tra tình trạng cơ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (đội tuyển xe đạp quốc gia) cho biết dù không gặp chấn thương, việc kiểm tra toàn diện vẫn mang lại nhiều giá trị: "Chuyên gia kiểm tra thì mọi thứ xương khớp của tôi đều ổn. Nhưng chương trình giúp tôi hiểu cơ thể rõ hơn, biết mình còn thiếu gì để bổ sung và làm cho mạnh hơn. Với một VĐV chuyên nghiệp, điều đó rất quan trọng".

Chuyên gia Ben Duong - Đồng sáng lập và Giám đốc Kỹ thuật Phòng khám Evolve cho biết, EAP là bước chuyển từ tư duy “chấn thương rồi mới điều trị” sang chủ động phòng ngừa, tối ưu thể chất ngay trong quá trình tập luyện và thi đấu, điều mà thể thao thành tích cao hiện đại đặc biệt coi trọng.

Các tuyển thủ cử tạ được hướng dẫn ghi chép thông tin tình trạng cơ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình EAP do chuyên gia Ben Duong – Thạc sĩ chỉnh xương, đồng sáng lập và Giám đốc Kỹ thuật Phòng khám Evolve trực tiếp dẫn dắt, phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm HLTTQG. EAP kéo dài từ 8 đến 12 tuần, tập trung vào mục tiêu cốt lõi: phòng ngừa chấn thương và tối ưu hiệu suất thi đấu cho các chu kỳ quốc tế năm 2026.

Mô hình trị liệu cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu suất

Điểm nhấn nổi bật của EAP là việc lần đầu tiên áp dụng Chỉ số mức độ sẵn sàng hiệu suất Evolve (Performance Readiness Index – PRI) cho các tuyển thủ đội tuyển quốc gia. PRI được xây dựng như một hệ thống chấm điểm đa chiều, kết hợp giữa những thông tin chia sẻ ban đầu của VĐV và dữ liệu kiểm tra lâm sàng khách quan, nhằm phản ánh chính xác trạng thái của cơ thể.

Dựa trên chỉ số PRI, các VĐV được phân thành ba nhóm: đang phục hồi, chưa tối ưu và tối ưu. Việc phân loại này cho phép đội ngũ chuyên gia xây dựng các phác đồ trị liệu và phục hồi mang tính cá nhân hóa cao, thay vì áp dụng một phương pháp chung cho tất cả.

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú khẳng định: “Sự hợp tác giữa Trung tâm với Phòng khám Evolve đã mang đến cho các huấn luyện viên một công cụ khách quan, theo thời gian thực để quản lý khối lượng tập luyện. Việc phân loại VĐV theo nhóm đã thay đổi cách chúng tôi xây dựng kế hoạch tập luyện hàng ngày. Ngoài ra, đội ngũ y tế của Trung tâm cũng có cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ từ các chuyên gia nước ngoài.”

Võ sĩ taekwondo Bạc Thị Khiêm đo các chỉ số cơ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Nguyễn Văn Duy (đội tuyển taekwondo quốc gia) đánh giá cao giá trị thực tiễn của chương trình: “EAP giúp ban huấn luyện hiểu sâu hơn về tình trạng cơ thể của từng VĐV. Bác sĩ đưa ra giải pháp khắc phục rất cụ thể, và bản thân huấn luyện viên cũng học hỏi được nhiều trong việc theo dõi, điều chỉnh cường độ tập luyện".

Sau buổi kiểm tra ban đầu, chương trình sẽ bước vào giai đoạn đánh giá chuyên sâu với sàng lọc chất lượng chuyển động và đánh giá đặc thù theo từng môn thể thao từ tháng 5. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo các VĐV Việt Nam bước vào Asiad 20 với sự sẵn sàng cao nhất về thể chất, tinh thần và giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương, qua đó khai thác trọn vẹn tiềm năng trên đấu trường châu lục.

Một số hình ảnh trong ngày ra mắt Chương trình vận động viên ưu tú (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG