Tuyển thủ bóng chuyền Đặng Thị Kim Thanh tham gia trải nghiệm quy trình trị liệu tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Dũng Phương

Các tuyển thủ quốc gia sẽ tiếp cận mô hình trị liệu cá nhân chuẩn quốc tế

Hướng tới Asiad 20, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ được tiếp cận mô hình chăm sóc và điều trị cá nhân hóa dựa trên khoa học hiện đại, giúp tối ưu thể chất, phòng ngừa chấn thương và nâng cao hiệu suất thi đấu quốc tế.

Vào ngày 22-4 tới, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG) phối hợp cùng Phòng khám Evolve chính thức ra mắt Chương trình vận động viên ưu tú (Elite Athlete Program – EAP). Chương trình nhằm đánh giá toàn diện nền tảng thể lực, hệ cơ xương khớp, các dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ chấn thương của các tuyển thủ quốc gia đang làm nhiệm vụ hướng tới Asiad 20 (tháng 9 tại Nhật Bản).

EAP được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm HLTTQG và Phòng khám Evolve ký kết đầu năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác y học thể thao và phục hồi hiệu suất cho thể thao thành tích cao Việt Nam.

Đại diện Trung tâm HLTTQG được giới thiệu về các phương pháp trị liệu tại Phòng khám Evolve. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đó, nhiều tuyển thủ đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG như: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bạc Thị Khiêm, Trần Hồ Nhân Văn (taekwondo), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm), Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Thị Ngọc Trân (quyền Anh), Trần Minh Trí, A Tiêu (cử tạ)… sẽ được theo dõi sức khỏe định kỳ và điều trị theo phác đồ cá nhân hóa.

Nhiều tuyển thủ đội tuyển quốc gia tại chương trình EAP được theo dõi và điều trị theo phác đồ cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm khác biệt của chương trình là việc áp dụng Evolve Therapy in Application – mô hình trị liệu tích hợp hiện đại, chuyển dịch từ phục hồi thụ động sang tối ưu hóa thể chất toàn diện. Các vận động viên (VĐV) không chỉ được phục hồi sau tập luyện, thi đấu mà còn được can thiệp sớm nhằm phòng ngừa chấn thương và duy trì trạng thái sẵn sàng thi đấu cao nhất.

Chương trình do chuyên gia Ben Duong - Thạc sĩ Osteopathy (Y học nắn xương), Đồng sáng lập và Giám đốc Kỹ thuật Phòng khám Evolve (phường Xuân Hoà, TPHCM) trực tiếp dẫn dắt, phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia của Evolve và các bác sĩ y học thể dục thể thao tại Trung tâm HLTTQG. EAP kéo dài từ 6 đến 12 tuần, tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi: phòng ngừa chấn thương và tối ưu hóa hiệu suất cho các chu kỳ thi đấu quốc tế năm 2026.

Một dấu ấn quan trọng của EAP là việc lần đầu tiên áp dụng Chỉ số mức độ sẵn sàng hiệu suất Evolve (Performance Readiness Index – PRI) để phân loại VĐV đội tuyển quốc gia. PRI được ví như “đèn báo lỗi động cơ” của cơ thể, là hệ thống chấm điểm đa chiều kết hợp giữa phản hồi chủ quan của VĐV và dữ liệu lâm sàng khách quan. Dựa trên PRI, đội ngũ chuyên môn xây dựng các phác đồ trị liệu cá nhân hóa theo từng nhóm: Đang phục hồi (IR), Chưa tối ưu (Suboptimal), Tối ưu (Optimal).

Các VĐV được kiểm tra và điều trị sơ bộ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV, võ sĩ muay Nguyễn Trần Duy Nhất được chuyên gia Ben Duong kiểm tra tình trạng cơ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu cuối cùng của EAP là giúp các VĐV Việt Nam bước vào Asiad 20 với nền tảng thể chất tốt nhất, giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương và khai thác trọn vẹn tiềm năng thành tích trên đấu trường châu lục.

EAP do chuyên gia Ben Duong trực tiếp dẫn dắt, phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia của Evolve và các bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm HLTTQG. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
NGUYỄN ANH

