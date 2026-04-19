Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung tâm HLTTQG

Ngày 19-4, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG), nhằm nắm bắt tình hình tập huấn, rà soát cơ sở vật chất và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đội tuyển.

Đi cùng đoàn có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam Nguyễn Hồng Minh và đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc Cục.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú đã báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Hiện trung tâm đang quản lý và tổ chức tập huấn cho 22 đội tuyển quốc gia, 14 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển thể thao người khuyết tật. Lực lượng chuyên môn gồm 5 chuyên gia, 107 huấn luyện viên và 513 vận động viên (VĐV), tập luyện tại các địa điểm: TPHCM, Cần Thơ, Mũi Né và Đà Lạt (Lâm Đồng). Việc phân bổ các đội tuyển theo từng cơ sở được thực hiện phù hợp với đặc thù từng môn, điều kiện sân bãi và yêu cầu chuyên môn trong từng giai đoạn huấn luyện.

Hướng tới Asiad 20 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản, Trung tâm HLTTQG đã ban hành kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng và phát triển VĐV trọng điểm, VĐV trẻ tài năng. Trong đó, đơn vị tập trung theo dõi, hỗ trợ 13 tuyển thủ trọng điểm có chỉ tiêu huy chương ở các môn: boxing, cử tạ, taekwondo, xe đạp đường trường, rowing, đấu kiếm và thể dục dụng cụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Trung tâm HLTTQG. Trung tâm đã duy trì tốt nề nếp, vệ sinh, bảo đảm khuôn viên sạch sẽ, gọn gàng; chủ động ứng dụng công nghệ khi liên kết xây dựng phòng tập gym hiện đại và bước đầu đưa AI vào hỗ trợ huấn luyện. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng cho VĐV có nhiều đổi mới với mô hình buffet, tính toán chi tiết lượng calo phù hợp từng đối tượng. Bên cạnh đó, Trung tâm đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu, phục vụ trực tiếp cho công tác huấn luyện và nâng cao thành tích.

Dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của huấn luyện viên và VĐV trong quá trình tập huấn, thi đấu. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng có những chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ các tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đội tuyển tập trung chuyên môn, hướng tới thành tích cao tại các giải đấu sắp tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng nhấn mạnh về sự phối hợp từ Cục TDTT Việt Nam, Trung tâm HLTTQG trong việc cải cách hành chính ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, không để thủ tục làm chậm trễ cơ hội của VĐV. "Sự nghiệp đỉnh cao của VĐV rất ngắn, chỉ kéo dài vài năm hoặc thậm chí một giải đấu, nên nếu bỏ lỡ cơ hội vì thủ tục hành chính thì đó là trách nhiệm của người quản lý", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL lưu ý ban huấn luyện cần xây dựng chiến thuật thi đấu hợp lý, rút kinh nghiệm từ các giải trước, đồng thời định hướng phát triển thành tích mang tính bền vững. Các thành viên đội tuyển được kỳ vọng nỗ lực với tinh thần cao nhất, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, qua đó mang vinh quang về cho Tổ quốc và từng bước khẳng định vị thế Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng đã thăm và kiểm tra công tác tập huấn tại Trung tâm HLTTQG cơ sở Cần Thơ, nơi đang quản lý 10 đội tuyển và tuyển trẻ với 25 huấn luyện viên, 105 vận động viên. Thứ trưởng đề nghị mỗi VĐV luôn giữ vững tinh thần cống hiến, không chủ quan, tập trung cao độ, nhất là các tuyển thủ trọng điểm, để hướng tới những mục tiêu lớn của thể thao nước nhà.

NGUYỄN ANH