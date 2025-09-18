Các cơ thủ TPHCM giành trọn bộ HCV ở cúp carom quốc gia 2025

Các trận chung kết cuối cùng đã khép lại giải đấu tối ngày 17-9 mang về kết quả tốt nhất cho đội billiards TPHCM. Tại chung kết carom 3 băng nam, cơ thủ Trần Thanh Lực (TPHCM) giành chiến thắng trước Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) tại trận chung kết với tỷ số sít sao 50-49. Ở nội dung này, Trần Quyết Chiến bất ngờ dừng bước, không giành được huy chương.
Các tấm HCĐ của nội dung carom 3 băng nam thuộc về Lê Quốc Trung (TPHCM) và Phan Thanh Phong (Đà Nẵng).
Sau tấm HCV trên, cơ thủ TPHCM còn giành HCV ở nội dung carom 1 băng với kết quả của Nguyễn Cao Nhân Minh Quân. Đây là nội dung chiến thắng áp đảo của đội TPHCM khi 4 cơ thủ vào bán kết đều thuộc đơn vị. Ngôi á quân là Nguyễn Hữu Thanh còn đồng hạng 3 là Phạm Cảnh Phúc, Võ Phước Thành.
Tại nội dung carom 3 băng nữ, Hứa Thảo Huyền (TPHCM) thắng Nguyễn Thị Thu Huyền (Đà Nẵng), giành HCV. Trong nội dung carom 3 băng vô địch trẻ, Đinh Trọng Văn (TPHCM) giành HCV khi thắng Diệp Chấn Hưng (Đồng Nai) ở chung kết.
Sau giải Cúp quốc gia carom 2025, một số cơ thủ sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Bỉ. Billiards Việt Nam có 5 cơ thủ giành suất tham dự là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự. Theo bốc thăm, Trần Quyết Chiến vào Bảng D cùng cơ thủ Luis Sobreyra (Mexico), Lee Beom-yeol (Hàn Quốc). Cơ thủ Trần Thanh Lực vào Bảng F cùng Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha), Pedro Gonzalez (Colombia).
Nguyễn Trần Thanh Tự vào Bảng J cùng Heo Jung-han (Hàn Quốc), Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Bao Phương Vinh vào Bảng M cùng Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Luis Bahamondes (Chile) còn Chiêm Hồng Thái vào Bảng P với Roland Forthomme (Bỉ), Bart Ceulemans (Bỉ). Giải sẽ thi đấu từ ngày 14 tới 18-10.