Các môn khác

Các cơ thủ TPHCM giành trọn bộ HCV ở cúp carom quốc gia 2025

SGGPO

Các cơ thủ TPHCM đã chiến thắng tuyệt tối tại Cúp quốc gia carom 2025 và giải vô địch carom trẻ quốc gia 2025 tại Lâm Đồng.

Trần Thanh Lực vô địch Cúp quốc gia 2025 nội dung carom 3 băng. Ảnh: GIA MẪN
Trần Thanh Lực vô địch Cúp quốc gia 2025 nội dung carom 3 băng. Ảnh: GIA MẪN

Các trận chung kết cuối cùng đã khép lại giải đấu tối ngày 17-9 mang về kết quả tốt nhất cho đội billiards TPHCM. Tại chung kết carom 3 băng nam, cơ thủ Trần Thanh Lực (TPHCM) giành chiến thắng trước Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) tại trận chung kết với tỷ số sít sao 50-49. Ở nội dung này, Trần Quyết Chiến bất ngờ dừng bước, không giành được huy chương.

Các tấm HCĐ của nội dung carom 3 băng nam thuộc về Lê Quốc Trung (TPHCM) và Phan Thanh Phong (Đà Nẵng).

Sau tấm HCV trên, cơ thủ TPHCM còn giành HCV ở nội dung carom 1 băng với kết quả của Nguyễn Cao Nhân Minh Quân. Đây là nội dung chiến thắng áp đảo của đội TPHCM khi 4 cơ thủ vào bán kết đều thuộc đơn vị. Ngôi á quân là Nguyễn Hữu Thanh còn đồng hạng 3 là Phạm Cảnh Phúc, Võ Phước Thành.

Tại nội dung carom 3 băng nữ, Hứa Thảo Huyền (TPHCM) thắng Nguyễn Thị Thu Huyền (Đà Nẵng), giành HCV. Trong nội dung carom 3 băng vô địch trẻ, Đinh Trọng Văn (TPHCM) giành HCV khi thắng Diệp Chấn Hưng (Đồng Nai) ở chung kết.

Sau giải Cúp quốc gia carom 2025, một số cơ thủ sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Bỉ. Billiards Việt Nam có 5 cơ thủ giành suất tham dự là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự. Theo bốc thăm, Trần Quyết Chiến vào Bảng D cùng cơ thủ Luis Sobreyra (Mexico), Lee Beom-yeol (Hàn Quốc). Cơ thủ Trần Thanh Lực vào Bảng F cùng Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha), Pedro Gonzalez (Colombia).

Nguyễn Trần Thanh Tự vào Bảng J cùng Heo Jung-han (Hàn Quốc), Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Bao Phương Vinh vào Bảng M cùng Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Luis Bahamondes (Chile) còn Chiêm Hồng Thái vào Bảng P với Roland Forthomme (Bỉ), Bart Ceulemans (Bỉ). Giải sẽ thi đấu từ ngày 14 tới 18-10.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

carom Trần Thanh Lực Trần Quyết Chiến Bao Phương Vinh Cúp quốc gia 2025 billiards Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn