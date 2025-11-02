Bước chân âm thầm chuẩn bị cho ngày trở lại

Quách Thị Lan đã chuẩn bị chuyên môn cho kế hoạch tham dự SEA Games 33-2025 thời gian qua. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Quách Thị Lan vừa bước vào tuổi 30. Trong ngày sinh nhật tuổi mới, cô chia sẻ rất thật lòng: “Tôi không biết ước gì, chỉ ước rằng mình sẽ có phong độ tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Những lời trải lòng ấy cho thấy rằng nữ tuyển thủ này rất kỳ vọng vào cuộc tranh tài ở SEA Games 33-2025 sắp diễn ra tại Thái Lan.

Những ký ức tại kỳ SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam vẫn còn nhiều với Quách Thị Lan. Trên đường đua tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) lúc đó, cô đã có những tấm HCV nội dung 400m rào và tiếp sức 4x400m nữ cùng HCB tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Đáng tiếc, Quách Thị Lan vướng án cấm doping vì thế tuyển thủ này không có mặt tại SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Cô từng bày tỏ: “Tôi đã trưởng thành hơn sau sự cố đó. Từ khi trở lại thi đấu, tôi vẫn đảm bảo được chỉ số chuyên môn để nỗ lực được tiếp tục tham dự SEA Games”.

Quách Thị Lan không tham gia đợt tập huấn tại Pháp cùng đội hình tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam thời gian vừa qua. Ban huấn luyện có phương án chuyên môn cụ thể đối với nữ tuyển thủ người Thanh Hóa. Lan được tập kín để tăng cường chuyên môn tại điểm tập huấn thuộc Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Xác định đây là cuộc tập luyện trọng điểm tích lũy thể lực, giáo án của ban huấn luyện tổ nội dung 400m và 400m rào đưa ra cho Quách Thị Lan là không nhẹ. Dẫu thế, cô vẫn cười và bảo: “Tôi đã quen với cường độ tập luyện này nên chịu được”.

SEA Games 33-2025 còn hơn 30 ngày nữa sẽ khởi tranh. Quách Thị Lan và tất cả những tuyển thủ trọng điểm của điền kinh Việt Nam vẫn đang miệt mài chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn cho bản thân. Trong từng buổi tập, yêu cầu từ các HLV đặt ra đối với cô là không được mất tốc độ, phải bám đường chạy cho tới khi kết thúc nhịp cuối cùng.

Bây giờ, Quách Thị Lan là 1 trong những VĐV nhiều kinh nghiệm nhất ở đội hình các tuyển thủ nữ tại đội tuyển điền kinh Việt Nam. Sau khi hết án cấm doping và trở lại thi đấu, cô đã trải qua 2 giải quốc tế quan trọng gồm vô địch tiếp sức châu Á 2024 và vô địch châu Á 2025. Trong cả 2 cuộc đấu đó, Quách Thị Lan đều giành được huy chương trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ (HCV năm 2024, HCB năm 2025). Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên ban huấn luyện giữ tuyển thủ này ở lại Việt Nam tập luyện thời gian qua thay vì đăng ký tham dự chương trình sang Pháp. Yếu tố chiến thuật và chuyên môn sẽ quyết định sự thành công của từng tuyển thủ trên đấu trường SEA Games 33-2025.

Quách Thị Lan có tinh thần rất tốt từ sau giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Tôi vẫn đảm bảo tốt các giáo án về chỉ số thành tích mà ban huấn luyện đưa ra. Lúc này là thời điểm phải đảm bảo chiến thuật tốt nhất, tôi chưa thể nói mình sẽ tham dự nội dung nào tại SEA Games 33-2025. Khi vào thi đấu chính thức, mọi người sẽ biết được cụ thể”, Quách Thị Lan bày tỏ thêm.

Quách Thị Lan có không ít kỷ niệm qua những lần tham dự SEA Games. Cô bảo rằng sau mỗi giai đoạn 2 năm của 1 chu kỳ Đại hội thì bản thân mình học những bài học quý giá. Hành trình tập luyện khép kín của Quách Thị Lan tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) sẽ khép lại vào ngày 4-11 tới đây và cô tiếp tục trở lại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) tích lũy thể lực trước khi sang Thái Lan. Trên hết, Quách Thị Lan cho thấy điều cảm nhận rõ nhất là cô có tinh thần rất thoải mái vào lúc này.

MINH CHIẾN