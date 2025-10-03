Bóng đá nam và nữ Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Hai đội tuyển bóng đá nam U22 và nữ Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 thuộc vòng bảng SEA Games 33, dự kiến khởi tranh tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

U22 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 tại môn bóng đá nam SEA Games 33. ẢNH: TÂM HÀ

Ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố số lượng đội tham dự cùng thể thức thi đấu ở hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ.

Theo đó, bóng đá nam quy tụ 10 đội tuyển U22 tham dự. Các đội được chia làm 3 bảng (bảng A và bảng B có 3 đội, bảng C có 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào thi đấu vòng bán kết.

Dựa vào thành tích tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, Ban tổ chức SEA Games 33 đã chia 4 nhóm hạt giống. Cụ thể, đương kim vô địch U22 Indonesia, á quân kiêm chủ nhà U22 Thái Lan và đội hạng ba U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Ba đội thuộc nhóm hạt giống số 2 gồm U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Campuchia. Trong khi U22 Timor Leste, U22 Philippines và U22 Lào thuộc hạng giống số 3, còn U22 Singapore là đội duy nhất nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Bóng đá nam khởi tranh từ ngày 3 đến 18-12. Trong đó, bảng A của U22 Thái Lan thi đấu tại Bangkok, còn bảng B và bảng C được tổ chức tại một trong hai địa điểm Songkhla hoặc Chiang Mai. Riêng lượt trận cuối cùng của bảng C sẽ thi đấu cùng giờ, trong đó có một trận được tổ chức tại Bangkok. Từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết đều diễn ra tại Bangkok.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục là hạt giống số 1 tại vòng bảng SEA Games. ẢNH: THANH QUỐC

Trong khi đó, bóng đá nữ quy tụ 8 đội tuyển tham dự và không bị giới hạn năm sinh của cầu thủ. Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng vào vòng bán kết.

Đương kim vô địch Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan là hai hạt giống số 1. Ba nhóm hạt giống còn lại gồm Myanmar và Campuchia (hạt giống số 2), Philippines và Singapore (hạt giống số 3), Malaysia và Indonesia (hạt giống số 4).

Bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 17-12 tại Chonburi.

Về thời gian bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và bóng đá nữ SEA Games 33, Ban tổ chức sẽ thông báo sau. Mục tiêu của hai đại diện Việt Nam là phấn đấu giành huy chương vàng.

HỮU THÀNH