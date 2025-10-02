Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu thâu tóm cả 4 huy chương vàng môn bóng đá và futsal tại SEA Games 33, quyết tâm khẳng định lại vị thế số 1 khu vực ngay trên sân nhà.

Madam Pang cùng Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành “cú ăn 4” tại SEA Games 33. ẢNH: FAT

Phát biểu với báo giới Thái Lan hôm 1-10, bà Nualphan Lamsam (tức Madam Pang), Chủ tịch FAT, khẳng định: “Thi đấu ở đâu không quan trọng, điều cốt lõi là phải vô địch. Tôi muốn thấy Thái Lan giành cả 4 huy chương vàng bóng đá, futsal tại SEA Games lần này”.

Phát biểu của Madam Pang được đưa ra trong thời điểm đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hòa tại bảng D thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, người đứng đầu FAT vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "đòi lại vàng" SEA Games, sau quãng thời gian sa sút kể từ lần cuối cùng Thái Lan giành huy chương vàng bóng đá nam vào năm 2017 tại Malaysia.

Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Tuyển chọn Thể thao Thái Lan hồi đầu năm 2025, nước chủ nhà đã lên kế hoạch chinh phục 234 huy chương vàng tại SEA Games 33. Trong đó, mục tiêu giành "cú ăn 4" ở bóng đá và futsal được xem là trọng tâm.

Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Lan sẽ tái lập kỳ tích lịch sử từng đạt được tại SEA Games 2013, thời điểm họ thống trị hoàn toàn môn bóng đá và futsal với cả 4 huy chương vàng. Đây cũng sẽ là lời khẳng định cho vị thế số 1 bóng đá khu vực, đặc biệt khi SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà.

Tuy vậy, thách thức phía trước cho Thái Lan là không nhỏ. Các đại diện đến từ Việt Nam và Indonesia sẽ là đối trọng đáng gờm với đội bóng xứ chùa Vàng. Bóng đá nam và futsal nam hứa hẹn là cuộc đua khốc liệt giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, trong khi Việt Nam được dự đoán sẽ cạnh tranh sòng phẳng với đội chủ nhà ở cả hai nội dung bóng đá nữ và futsal nữ.

HỮU THÀNH