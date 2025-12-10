Bi thủ Nguyễn Văn Dũng giành HCV trong sự ngỡ ngàng của đối thủ

Bi thủ Nguyễn Văn Dũng đã giành HCV đầu tiên cho bi sắt Việt Nam ở SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ với nội dung kỹ thuật và lần này Nguyễn Văn Dũng thành công. Đây là chiến thắng rất xúc động của bi thủ này cũng như đội tuyển bi sắt Việt Nam”, HLV Đặng Xuân Vui của đội tuyển bi sắt Việt Nam trao đổi ngay tại Thái Lan.

Tại chung kết nội dung kỹ thuật nam vào chiều ngày 10-12, Nguyễn Văn Dũng đã vượt qua đối thủ Satria Topan (Indonesia) giành tấm HCV quý giá. Các vị trí đồng hạng 3 được trao cho bi thủ Phoudthala Keokannika của Lào và Ahmad Azwan (Malaysia). Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã có đủ thời gian được tập huấn tại Hà Nội. Tuy nhiên, HLV Đặng Xuân Vui và Ban huấn luyện vẫn giữ kín chiến thuật để đảm bảo tinh thần tốt nhất cho các bi thủ. Chính vì thế, đội tuyển bi sắt Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu khiêm tốn là nỗ lực phấn đấu giành 1 HCV.

Nguyễn Văn Dũng là 1 trong những bi thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển bi sắt Việt Nam. Tính trong 3 kỳ SEA Games tham dự liên tiếp (SEA Games 31, 32, 33), Nguyễn Văn Dũng đã giành trọn bộ huy chương cho bản thân. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, bi thủ này có tấm HCB nội dung kỹ thuật nam. Hai năm trước ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, bi thủ này có HCĐ. Nhưng năm nay, Nguyễn Văn Dũng đã giành HCV. Đáng chú ý, nhà vô địch SEA Games 32-2023 là Phoudthala Keokannika chỉ có tấm HCĐ tại Thái Lan lần này.

“Chiến thuật thi đấu là điều quyết định thành công. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao ở sự bình tĩnh của Nguyễn Văn Dũng trong trận đấu quyết định”, HLV Đặng Xuân Vui trao đổi thêm.

Theo lãnh đội bi sắt Việt Nam tại SEA Games 33-2025, ông Đoàn Tuấn Anh thì chúng ta vẫn còn cơ hội giành thêm HCV nếu các bi thủ đạt tốt phong độ.

Hai năm trước, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã “trắng” HCV. Các bi thủ Việt Nam không giành được tấm HCV nào tại SEA Games 32-2023. Trở lại SEA Games 33-2025, đội tuyển bi sắt Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn và trên hết bi thủ Nguyễn Văn Dũng giúp ban huấn luyện cởi bỏ được áp lực thành tích thi đấu.

Tại ngày đầu của môn thi đấu, đội tuyển bi sắt Việt Nam còn giành thêm 3 HCĐ (Huỳnh Công Tâm, Nguyễn Thị Hiền, Thái Thị Hồng Thoa) ở các nội dung kỹ thuật nữ, cá nhân nữ, cá nhân nam.

MINH CHIẾN