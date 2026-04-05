Bóng chuyền

Bất ngờ với danh sách đăng ký cuối cùng của các CLB trước giải vô địch quốc gia 2026

SGGPO

16 đội bóng đã hoàn tất đăng ký lực lượng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 để sẵn sàng bước vào tranh tài.

Đội VTV Bình Điền Long An đang tích cực chuẩn bị chuyên môn trước ngày khai cuộc. Ảnh: VTVBĐLA

Ngày 5-4 tại Đông Anh (Hà Nội), đại diện 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) đã tham dự phiên họp chuyên môn cùng Ban tổ chức, qua đó đăng ký lực lượng 14 cầu thủ chính thức của mình. Đã có không ít bất ngờ xuất hiện ở danh sách đăng ký của một số đội bóng được giới chuyên môn chú ý.

Đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An đã có thêm sự bổ sung ngoại binh Regla Martinez Ortiz (Cuba) vào danh sách 14 VĐV chính thức. Như vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lần đầu tiên có 2 ngoại binh tham dự vòng 1 giải đấu năm nay. Trong tính toán của mình, HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện lựa chọn những con người phù hợp nhất để đảm bảo chuyên môn cho 7 trận đấu sẽ tranh tài tại vòng 1 sắp khởi tranh.

Ở nội dung nữ, thêm một bất ngờ tiếp theo là việc đội Hóa chất Đức Giang không đăng ký chủ công Trần Tú Linh vào danh sách 14 VĐV chính thức. Dù cựu tuyển thủ quốc gia này đã trở lại tập luyện thời gian qua, tuy nhiên, Ban huấn luyện đội bóng vẫn cần Tú Linh đạt được thể lực và phong độ tốt nhất mới yên tâm đưa ra sân. Ngoài ra, đội bóng tiếp tục có phụ công Trần Thị Bích Thủy trong danh sách chính thức thi đấu vòng 1. Điều này đồng nghĩa, cô sẽ kịp về nước từ Nhật Bản để ra sân tranh tài.

Trong khi đó, đội Binh chủng Thông tin chấp nhận loại đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh và không đăng ký gương mặt Hà Lê Khanh vào danh sách 14 VĐV chính thức tham dự vòng 1. Đội bóng áo lính sẽ có 2 ngoại binh là Che Wenhan và Sun Jie (Trung Quốc) tham gia tranh tài.

Với đội tân binh Hà Nội, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ đưa bổ sung đăng ký cầu thủ chuyền 2 Đinh Thị Vân vào danh sách sau khi mượn thành công từ đội Bắc Ninh. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ Đinh Thị Vân được thi đấu chính thức hay không còn bỏ ngỏ do chờ phán quyết của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ở danh sách 14 cầu thủ chính thức, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không đưa cầu thủ trẻ Phạm Thùy Linh vào đội hình cuối cùng.

Tại nội dung nam, không có nhiều bất ngờ trong danh sách đăng ký do các đội vẫn giữ nguyên những cầu thủ chủ lực của mình trong danh sách chính thức. Một số sự chú ý như việc đội Thể Công Tân Cảng quyết định không đưa tay đập Trịnh Ngọc Đạt vào đội hình 14 người chính thức. Dù vậy, ngoại binh Zhihong Xue (Trung Quốc) của đội bóng này vẫn được đăng ký chính thức thi đấu tại Việt Nam dù dự kiến ngày 6-4 mới kịp sang Việt Nam. Với đội nam Ninh Bình, sự chú ý được tập trung vào việc chủ công Vũ Quang Khơi sẽ vắng mặt ở lực lượng 14 VĐV cuối cùng thi đấu vòng 1 giải đấu.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò quyết tâm thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: BCHN

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Ban tổ chức thực hiện thi đấu vòng tròn 1 lượt đối với 8 đội nam, 8 đội nữ. Để phục vụ giải đấu, hệ thống Video Eyes Challenge đã được bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lắp đặt và vận hành trong quá trình giải diễn ra. Ban tổ chức địa phương bán vé với các mệnh giá 50.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé để phục vụ người hâm mộ vào cổ vũ các trận đấu.

Danh sách các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026: VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội (nữ); Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM (nam).

MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền nam Bóng chuyền nữ bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 VTV Bình Điền Long An Biên Phòng MB Thể Công Tân Cảng Công an TPHCM Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn