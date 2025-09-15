8 đội bóng nữ đang tích cực chuẩn bị trước giai đoạn 2 giải quốc gia 2025

Cả 8 đội bóng nữ đang chuẩn bị chuyên môn với sự thận trọng nhất trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An thi đấu giải quốc tế tại Thái Lan. Ảnh: VTVBDLA

Đội ra nước ngoài, đội ở trong nước

8 đội bóng nữ tại giải vô địch quốc gia 2025 đang thực hiện chương trình tập luyện của riêng mình. Trong đó, một số đội lựa chọn chương trình thi đấu giải quốc tế như dịp kiểm tra chuyên môn trước giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đã có mặt tại Thái Lan vào ngày 14-9 để tham dự giải SEALECT Cup 2025 được tranh tài tại Thái Lan từ 16 tới 21-9. Sau đó, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò về nước tiếp tục tham dự dự giải quốc tế ở Vĩnh Long rồi mới tới Ninh Bình vào đầu tháng 10. Đội bóng xác định giải đấu tại Thái Lan sẽ là cuộc thử nghiệm chuyên môn giúp ban huấn luyện xác định các vị trí then chốt trên sân.

Trong khi đó, đội Binh chủng Thông tin đã sang thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tập huấn theo chương trình kéo dài từ ngày 14 tới 24-9. Các cầu thủ áo lính sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt nhằm thực hiện mục tiêu giành kết quả cao tại giải năm nay. Ở sự chuẩn bị khác, đội đương kim á quân Hóa chất Đức Giang lào cai sẽ tham dự giải Kovo Cup 2025 ở Hàn Quốc từ ngày 21 tới 28-9. Cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Hà được thi đấu tại Hàn Quốc để có thêm sự tích lũy trước khi bước vào cuộc đua tranh ngôi vô địch tại giai đoạn 2 sắp tới. Trong 5 năm liên tiếp Hóa chất Đức Giang lào cai chỉ có vị trí á quân

Chiều ngược lại, các đội Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Ninh Bình và TPHCM lựa chọn tập luyện ở Việt Nam thay vì ra nước ngoài. Các ban huấn luyện từng đội bóng xác định điểm tập luyện có đủ cơ sở vật chất sẽ giúp cầu thủ hoàn thiện hơn. Đội nữ Hưng Yên tập luyện ở địa phương tới cuối tháng 9 sau đó di chuyển sang Ninh Bình.

Đội Binh chủng Thông tin được tập luyện tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong tuần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công Thương) dự kiến đưa học trò tới Ninh Bình làm quen sớm với sân bãi. Với đội Thanh Hóa, HLV Bùi Huy Sơn đang tập huấn chuyên môn cho học trò tại Bắc Ninh để đảm bảo tinh thần tốt nhất trước khi đến Ninh Bình. Đội TPHCM dự kiến thi đấu giải quốc tế tại Vĩnh Long sau đó sẽ ra miền Bắc tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia.

Bích Tuyền đang tập luyện tập trung

Cầu thủ Bích Tuyền là gương mặt quan trọng của đội chủ nhà Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Ninh Bình đang tập luyện 2 buổi/ngày ở địa phương với đầy đủ lực lượng. Ghi nhận tại nhà tập luyện ở Ninh Bình, các tay đập chủ chốt của đội bóng này đang được tập luyện để đạt tinh thần cao nhất. Trong đó, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền ra sân tập luyện với sự tập trung cùng đồng đội.

Kết thúc giai đoạn thứ nhất, đội nữ Ninh Bình tạm dẫn đầu với 5 trận thắng. HLV Thái Thanh Tùng không muốn mất ưu thế khi được thi đấu trên sân nhà. Vì thế, ông yêu cầu từng cầu thủ giữ được tính kỷ luật chuyên môn bởi bây giờ đang là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất.

Tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, HLV Thái Thanh Tùng đã đăng ký các nội binh tham dự gồm Dương Thị Yến Nhi, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Mi, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thu Hà. Các cầu thủ trên đều ra sân tập chuyên môn thời điểm hiện tại.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 7-10 tới 16-10.

