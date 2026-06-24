7 đội đầu tiên sớm vượt qua vòng bảng

Sau lượt trận thứ hai, World Cup 2026 đã xác định được 7 đội vượt qua vòng bảng, họ có thể an tâm “mài giũa” lực lượng cho vỏng đấu loại trực tiếp sắp đến.

Đội đồng chủ nhà Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/16

Các đội đã chắc suất đi tiếp gồm Mexico (bảng A), Mỹ (bảng D), Đức (bảng E), Pháp, Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J) và Colombia (bảng K). Cục diện các bảng còn lại tiếp tục khá gay cấn, nhiều đội mạnh và được đánh giá vào nhóm đua vô địch nhưng bước nhập cuộc không thuận lợi như Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cả đội tuyển Anh khi vừa bị Ghana cầm chân nên còn chờ đến lượt cuối.

Điều lệ giải lần này xác suất vào vòng 1/16 khá rộng với 24 trực tiếp dành cho 12 đội nhất bảng và 12 đội nhì bảng; 8 vé vớt dành cho 8/12 đội thứ thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong trường hợp các đội bằng điểm tại vòng bảng, FIFA sẽ lần lượt áp dụng các chỉ số phụ sau để phân định ngôi thứ:

-Thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm.

-Hiệu số bàn thắng bại tổng thể trong bảng đấu.

-Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng.

-Điểm Fair-play (thẻ phạt).

-Bốc thăm hoặc thứ hạng trên BXH FIFA.

Loạt trận của vòng đấu cuối cùng của các bảng sẽ bắt đầu từ rạng sáng ngày 25-6 và bắt đầu áp dụng việc thi đấu cùng giờ ở các bảng.

QUỐC CƯỜNG