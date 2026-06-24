HLV đội tuyển Ghana: “Đội tuyển Anh may mắn nhờ trọng tài VAR… đi uống cà phê”

HLV trưởng của đội tuyển Ghana, Carlos Queiroz đã nói đùa rằng trọng tài video (VAR) chắc hẳn đã đi uống cà phê sau khi nói rằng Anh may mắn thoát khỏi một quả phạt đền và một thẻ đỏ trong trận hòa không bàn thắng ở World Cup hôm thứ Ba.

Đội tuyển Ghana đã chơi phòng ngự chắc chắn và gây khó khăn cho tuyển Anh.

Sau khi cả 2 đội đều thắng trận mở màn bảng L, đội tuyển Ghana đã chơi phòng ngự chắc chắn và gây khó khăn cho Anh - đội kiểm soát bóng tới 79%, cao nhất so với bất kỳ đội nào không ghi bàn trong một trận đấu ở World Cup suốt 60 năm qua. Nhưng đội tuyển châu Phi cũng cảm thấy bất bình sau khi một pha khiếu nại về quả phạt đền muộn không được chấp nhận đối với pha phạm lỗi của Ezri Konsa với Prince Adu. Cầu thủ dự bị này cũng đã bị đau ngay trước đó trong một pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford, người được trọng tài cho hưởng một quả đá phạt thay vì bị phạt.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Ghana, Queiroz nhìn về phía một quan chức FIFA, và nói: “Tôi không chắc VAR vẫn còn hoạt động ở World Cup. Chúng ta vẫn còn VAR sao? Nó có hoạt động không? Tôi có một số nghi ngờ về điều đó bởi vì một quả phạt đền khác mà họ đáng lẽ phải cho Ghana, một quả phạt đền rõ ràng chống lại Anh đã bị bỏ qua”.

Trọng tài người Mỹ, Armando Villarreal là trọng tài VAR trong trận đấu hôm thứ Ba tại Foxborough, nơi Said Martinez của Honduras là trọng tài chính. “Chúng tôi đã có những cơ hội của mình đến mức đối thủ phải cảm thấy may mắn. Họ rất may mắn”, Queiroz tiếp tục. “Một lần nữa, VAR lại đi uống cà phê. Điều đó là tự nhiên, tôi cũng muốn uống cà phê của mình đôi khi, nhưng đó là một quả phạt đền rõ ràng, thẻ đỏ”.

“Các bạn có nghi ngờ gì về điều đó không? Những người xem trận đấu có nghi ngờ gì về điều đó không, hay chỉ mình tôi là người trong trận đấu? Cuối cùng, đó là lý do tại sao tôi nói đó là một kết quả công bằng. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, chúng tôi chiến đấu quyết liệt hơn, chiến đấu tốt hơn, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, họ cũng có cơ hội ở những phút cuối. Tôi nghĩ họ hài lòng và tôi cũng hài lòng với trận hòa. Tôi xin lỗi vì sự mỉa mai của mình, nhưng nếu tôi nói những điều này một cách nghiêm túc thì họ sẽ trừng phạt tôi, vì vậy tôi hy vọng các bạn hiểu rằng tôi đang nói đùa”.

Tuyển Anh vẫn chưa thua một đội tuyển châu Phi nào tại World Cup trong 9 lần gặp nhau.

Tuyển Anh, đội chưa từng thua một đội tuyển châu Phi nào tại World Cup trong 9 lần gặp nhau, đã tung ra 19 cú sút so với chỉ 1 của Ghana nhưng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong những phút cuối trận. Giờ đây, cả 2 đội vẫn còn nhiều việc phải làm ở bảng L trước khi giành được một suất vào vòng 32 đội tại kỳ World Cup lần đầu tiên có 48 đội. Với thể thức giải đấu mở rộng năm nay, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp, mang lại cho cả 2 đội cơ hội tốt trước các trận đấu cuối cùng vòng bảng. Anh sẽ tiếp đón Panama vào thứ Bảy tại East Rutherford, New Jersey. Ghana sẽ đối đầu với Panama cùng thời điểm tại Philadelphia.

Tuyển Anh đã thua Pháp ở tứ kết tại giải đấu năm 2022. Ghana chưa từng vào vòng loại trực tiếp kể từ khi lọt vào tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi.

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