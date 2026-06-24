Hàn Quốc – Nam Phi: Không đội nào muốn hòa

Trên lý thuyết, Hàn Quốc chỉ cần hoà. Một điểm, và tấm vé vào vòng knock-out được đảm bảo — bất kể trận Mexico gặp CH Czech diễn ra như thế nào. Đó là tình huống mà nhiều đội sẽ vui mừng chấp nhận. HLV Hong Myung-bo thì không.

"Ngay khi chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng hoà là đủ, chúng tôi sẽ gặp rắc rối", ông nói tại buổi họp báo ở Guadalupe tối thứ Ba. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế phải thắng bằng mọi giá". Đây không phải màn trình diễn “ngoại giao” trước báo chí. Đây là bài học từ người đã từng đứng trong những trận cuối vòng bảng với vận mệnh đội tuyển trong tay và biết rằng đội nào đến sân với mục tiêu "không thua" thường là đội ra về sớm hơn.

"Nhìn lại những kỳ World Cup trước, chúng tôi đã từng ở trong tình huống phải thắng trận cuối để đi tiếp", Hong nói. "Không phải vị trí tệ, nhưng cũng không hề có lợi. Nếu nghĩ rằng hoà là ổn, chúng tôi sẽ tự đào hố chôn mình".

HLV Hong Myung-bo - Ảnh Yonhap

Ở phía bên kia, Hugo Broos , HLV 74 tuổi, người Bỉ chắc chắn là không đến Monterrey để hoà. Đội của ông cần thắng. Không có phương án nào khác. "Tôi nghĩ đây là trận đặc biệt với cả hai đội. Chúng tôi phải thắng", ông nói thẳng. "Chúng tôi đã phân tích từng chi tiết về Hàn Quốc — không có gì thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi về những gì họ có thể làm và cách họ làm. Bây giờ là lúc chúng tôi chặn điểm mạnh của họ và khai thác điểm yếu".

HLV Broos từ chối tiết lộ cụ thể về chiến thuật , nhưng ông cho biết đã chuẩn bị kỹ: "Hàn Quốc là đội kỷ luật và thể lực tốt. Họ chạy suốt 90 phút. Mọi người đều biết vai trò của mình và thực hiện nó một cách kỷ luật”.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở cấp độ đội tuyển trong lịch sử. Không có ký ức, không có tâm lý hội chứng. Hàng thủ Hàn Quốc bước vào trận với một tâm lý kép: tự tin sau màn trình diễn vững vàng trước CH Czech, nhưng cũng thận trọng sau cú sốc thủ môn gây ra bàn thua trước Mexico. "Các cầu thủ Nam Phi có kỹ thuật tốt và tốc độ cao", trung vệ Kim Min-jae nói tại buổi họp báo. "Chúng tôi đã tập trung vào những điểm đó trong quá trình chuẩn bị. Nhưng nếu chúng tôi chơi đúng như hai trận vừa rồi, tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng”.

Có một chi tiết thú vị mà HLV Hong đề cập: "Tôi hiểu khu vực này có nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Sẽ cảm giác như một trận sân nhà với chúng tôi. Đó là món quà lớn. Tôi cũng biết các CĐV Mexico đang ủng hộ chúng tôi, và tôi thực sự trân trọng điều đó". Cộng đồng người Hàn Quốc tại miền bắc Mexico không nhỏ — và sau khi Hàn Quốc hạ Đức ở World Cup 2018 để giúp Mexico đi tiếp, người Mexico vẫn nhớ ơn Hàn Quốc. Monterrey tối thứ Tư sẽ không hoàn toàn là sân khách với áo đỏ của những chiến binh Taeguk.

HỒ VIỆT