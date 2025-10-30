2 tay vợt TPHCM giành suất chính thức dự Billie Jean King Cup 2025

2 tuyển thủ TPHCM giành suất chính thức dự Billie Jean King Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup Nhóm III 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 10 đến 15-11 tại Lâm Đồng. 3 tay vợt: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội) đã được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia tham dự giải. Trong khi đó, 2 gương mặt còn lại của đội hình chính thức sẽ được xác định thông qua vòng tuyển chọn (từ ngày 27 đến 29-10 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7, TPHCM)

6 vận động viên (VĐV) tham dự vòng tuyển chọn gồm: Đào Uyên My (TPHCM), Trần Natasha (TPHCM), Vũ Khánh Phương (TPHCM), Nguyễn Thị Phương (Hà Nội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng).

Vũ Khánh Phương đang xếp hạng 5 trên BXH VĐV quần vợt quốc gia nội dung đơn nữ do Liên đoàn quần vợt Việt Nam công bố ngày 21-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, 2 gương mặt của đội tuyển quần vợt TPHCM là Trần Natasha và Vũ Khánh Phương giành thắng lợi sau cùng, hoàn thiện đội hình 5 người của đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải Billie Jean King Cup 2025 vào tháng 11.

Huấn luyện viên Trần Văn Tới (đội tuyển quần vợt TPHCM) cho biết, dù rằng vừa hoàn thành chương trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia (trung tuần tháng 10) cách đây không lâu, thể lực và các chỉ số chuyên môn chưa thể hồi phục một cách tốt nhất, tuy nhiên, 2 tay vợt thành phố đã chứng minh được thực lực của mình, thi đấu hết khả năng để giành các suất chính thức.

Trần Natasha là gương mặt nổi bật của quần vợt nữ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, giới mộ điệu thể thao nước nhà “dậy sóng” trước thông tin lựa chọn thành viên chưa thoả đáng cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải Billie Jean King Cup 2025, mà ở đó, các VĐV của TPHCM là những người bị loại khỏi đội hình. Sau kết quả ở vòng tuyển chọn, các tuyển thủ TPHCM đã có câu trả lời thuyết phục cho những người làm chuyên môn bộ môn quần vợt Việt Nam về phong độ và năng lực của mình.

NGUYỄN ANH