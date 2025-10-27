6 tay vợt nữ tranh suất chính thức dự Billie Jean King Cup

Từ ngày 27 đến 29-10 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (TPHCM), 6 tay vợt tham gia thi đấu tuyển chọn, nhằm tranh 2 suất cuối trong đội hình chính thức tuyển quần vợt nữ Việt Nam tham dự giải Billie Jean King Cup Nhóm III 2025.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) được ủy quyền đăng cai tổ chức lại giải Quần vợt đồng đội nữ quốc tế Billie Jean King Cup Nhóm III 2025, sẽ khởi tranh từ ngày 10 đến 15-11 tại Lâm Đồng (giải đấu trước đó bị hoãn do xung đột tại Jordan). Tuy nhiên, vấn đề lựa chọn nhân sự cho đội tuyển nữ Việt Nam tham gia giải đã trở thành đề tài bàn luận suốt thời gian qua.

Theo đó, 3 tay vợt: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội) đã được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia tham dự giải. Trong khi đó, 2 gương mặt còn lại của đội hình chính thức sẽ được xác định thông qua vòng tuyển chọn.

VTF đã công bố danh sách 7 vận động viên (VĐV) tham dự vòng tuyển chọn gồm: Đào Uyên My (TPHCM), Trần Natasha (TPHCM), Vũ Khánh Phương (TPHCM), Lê Thảo Hân (Quân đội), Nguyễn Thị Phương (Hà Nội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng), thi đấu theo thể thức vòng tròn. Tuy nhiên, vì một số lý do mà tay vợt Thảo Hân đã không tham gia tranh tài.

Ông Trần Đại Nghĩa, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam, Trưởng Ban huấn luyện và đào tạo VTF trực tiếp giám sát tại vòng tuyển chọn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã có những chia sẻ với Báo SGGP: "Việc lựa chọn VĐV dựa theo nhiều tiêu chí. Đầu tiên, chúng tôi dựa vào quy chế tuyển chọn huấn luyện viên, VĐV vào đội tuyển quốc gia tham gia giải quốc tế, đã được công khai với các địa phương, được xem là điều bản lề. Thứ 2, chúng tôi dựa vào bảng xếp hạng VĐV quần vợt quốc gia mới nhất. Thứ 3 là dựa vào đề xuất của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cùng một số tiêu chí khác như: tâm lý VĐV, chuyên môn, kỹ thuật, thể lực...".

"Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ thiết kế các kế hoạch chiến thuật phù hợp cho giải đấu Billie Jean King Cup sắp tới, lựa chọn VĐV thích hợp để thi đấu nội dung đơn hoặc đôi tại giải, theo sở trường của từng VĐV. Do đó, đôi khi không phải VĐV thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sẽ được chọn hết", ông Hồng Sơn nói thêm.

Tay vợt Vũ Khánh Phương đơn vị TPHCM đặt quyết tâm giành suất chính thức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Trần Văn Tới, Huấn luyện viên đội tuyển quần vợt nữ TPHCM, các VĐV vừa hoàn thành chương trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia hồi trung tuần tháng 10, nên thể lực và các chỉ số chuyên môn chưa thể hồi phục một cách tốt nhất. Tuy nhiên, các VĐV quyết tâm thi đấu hết khả năng để giành các suất chính thức.

Ngay sau khi vòng tuyển chọn khép lại, VTF sẽ triệu tập tuyển quần vợt nữ Việt Nam tập huấn tập trung từ ngày 5-11 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TPHCM).

Một số hình ảnh tại vòng tuyển chọn (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG