14 tuyển thủ futsal Việt Nam dự vòng chung kết châu Á 2026

Đội tuyển futsal Việt Nam chốt danh sách dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

5 gương mặt đành lỡ hẹn với sân chơi châu lục sắp tới gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo (Sài Gòn Titans), Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hoàng Quang (Thái Sơn Nam TPHCM), An Lâm Tới (Thái Sơn Bắc) và Ngô Ngọc Sơn (Sahako FC).

Ngoài Ngọc Sơn không kịp lấy lại phong độ sau chấn thương, bốn cái tên còn lại chưa thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chuyên môn mà HLV Diego Giustozzi đặt ra. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Argentina vẫn dành sự động viên, quan tâm đến 5 cầu thủ này và tiếp tục theo dõi họ thông qua màn trình diễn ở các giải trong nước. Nếu đạt yêu cầu, họ vẫn có cơ hội được trao lại suất khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi chốt danh sách 14 tuyển thủ sau quá trình tập luyện tại TPHCM suốt 3 tuần qua, đặc biệt là hai trận giao hữu với Afghanistan. So với SEA Games 33, đội hình futsal Việt Nam tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 đón chào sự trở lại của đương kim Quả bóng Vàng Châu Đoàn Phát và cựu binh Trần Thái Huy. Trước đó, bộ đôi này vì chấn thương nên đành bất lực nhìn các đồng đội thất bại trong cuộc đua tranh huy chương tại SEA Games 33.

Chân sút Nguyễn Thịnh Phát vẫn là niềm hy vọng của tuyển futsal Việt Nam trên hàng công. ẢNH: TÂM HÀ

Nhờ sự trở lại của Đoàn Phát và Thái Huy, HLV Diego Giustozzi tỏ ra rất tự tin khi đội tuyển futsal Việt Nam được nâng tầm về chiều sâu đội hình, qua đó đủ sức cạnh tranh thành tích tại sân chơi châu lục sắp tới.

Bên cạnh đó, đương kim Quả bóng Bạc Từ Minh Quang, Quả bóng Đồng Nguyễn Đa Hải, thủ môn Phạm Văn Tú, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát… vẫn tiếp tục là những trụ cột của đội tuyển futsal Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Jakarta vào lúc 10 giờ 30 ngày 24-1. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng B tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026, lần lượt gặp Kuwait (27-1), Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

Danh sách 14 tuyển thủ futsal Việt Nam dự vòng chung kết châu Á 2026 Thủ môn: Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc), Trần Văn Lương (Thái Sơn Nam TPHCM) Fixo: Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên, Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam TPHCM), Trần Quang Nguyên (Thái Sơn Bắc) Ala: Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát, Dương Ngọc Linh (Thái Sơn Nam TPHCM), Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc) Pivo: Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc)

HỮU THÀNH