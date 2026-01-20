Futsal Việt Nam kết thúc chuỗi giao hữu chuẩn bị vòng chung kết châu Á

Thầy trò HLV Diego Giustozzi khép lại 2 trận giao hữu với Afghanistan, qua đó gần như hoàn tất khâu chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 27-1 tới.

Đội tuyển futsal Việt Nam gần như hoàn tất khâu chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 20-1, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), đội tuyển futsal Việt Nam tái đấu với Afghanistan trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Kết thúc trận đấu, đại diện chủ nhà nhận thất bại với tỷ số 2-5. Vì đây là trận giao hữu được tổ chức kín, nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho hai đội, nên giới truyền thông không được tác nghiệp cũng như không nắm được diễn biến chi tiết của trận đấu.

Trước đó hai ngày, cũng với tính chất tương tự, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội đã nhận trận thua 2-5 trước Afghanistan.

Nằm trong quá trình chuẩn bị, nên kết quả hai trận giao hữu trước Afghanistan không phải là điều mà HLV Diego Giustozzi quá đặt nặng. Thông qua hai trận cọ xát trước đối thủ mạnh tại châu lục, nhà cầm quân người Argentina đã có dịp trao cơ hội để các trụ cột như Trần Thái Huy, Ngô Ngọc Sơn và Đoàn Phát sau chấn thương có thể tìm lại cường độ và cảm giác thi đấu đỉnh cao khi đối đầu với những đội bóng mạnh, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ làm quen hơn với môi trường và áp lực thi đấu quốc tế.

HLV Diego Giustozzi đã có bộ khung chính thức cho đội tuyển futsal Việt Nam dự sân chơi châu lục. ẢNH: TÂM HÀ

Từ đó, toàn đội sẽ đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn bản thân để hướng đến vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi trao đổi với SGGPO: “Afghanistan thuộc nhóm hàng đầu châu Á, vì từng đánh bại Iran, thắng Thái Lan và giành vé tham dự World Cup mới đây. Ở hai trận đấu này, tôi không thử nghiệm đội hình mà dành thời gian cho những cầu thủ đã được định hướng nằm trong bộ khung thi đấu chính”.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì việc tập luyện tại TPHCM rồi chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ (gồm 2 thủ môn) tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Đến ngày 24-1, toàn đội sẽ di chuyển sang thủ đô Jakarta (Indonesia), nước chủ nhà của giải đấu. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng B, lần lượt gặp Kuwait (ngày 27-1), Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

HỮU THÀNH