Futsal Việt Nam cần những “quân xanh” chất lượng để vươn tới World Cup

HLV Diego Giustozzi thể hiện rõ sự hài lòng khi đội tuyển futsal Việt Nam có được hai trận giao hữu chất lượng với Afghanistan trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam dần hoàn thiện khâu chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Đội tuyển futsal Việt Nam đã khép lại chuỗi giao hữu hướng đến sân chơi châu lục bằng hai thất bại trước Afghanistan, lần lượt với tỷ số 3-5 và 2-5. Tuy nhiên, HLV Diego Giustozzi không đặt quá cao kết quả của hai trận đấu, mà xem đó là tham số để ông hiểu rõ hơn những vấn đề mà các học trò đang gặp phải, từ đó giúp toàn đội hoàn thiện tốt hơn khâu chuẩn bị.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Hai trận đấu với Afghanistan đã cho chúng tôi thấy những điểm cần cải thiện và khả năng của toàn đội. Tôi không hề nghi ngờ về trình độ kỹ thuật của các cầu thủ, nhưng chúng ta không thể chỉ thi đấu bằng kỹ thuật. Chúng ta cần phải quyết liệt hơn, giàu kinh nghiệm hơn và hiểu rõ từng tình huống hơn. Afghanistan đã tham dự kỳ Futsal World Cup 2024 vừa qua, vì vậy đây chính là trình độ cần thiết để vươn tới đấu trường thế giới. Tôi hài lòng vì sau những trận đấu này, chúng tôi có thể xác định rõ mục tiêu và biết mình cần cải thiện điều gì”.

Nhà cầm quân người Argentina lấy ví dụ, khi đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán với Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Myanmar, trình độ thể chất và kỹ thuật của các đội trong khu vực Đông Nam Á phần nào tương đương. Nhưng khi gặp các đối thủ khác ở châu Á với nền tảng thể lực và chất lượng chơi bóng khác biệt, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội cần phải nâng tầm.

“Gặp Afghanistan, tôi hiểu rõ hơn cách làm việc trong những ngày tới để chuẩn bị cho các trận gặp những đối thủ ở đẳng cấp đó”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Liên quan đến sự trở lại của hai ala Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát sau chấn thương, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng khi bộ đôi cựu binh đã dần lấy lại cảm giác thi đấu. Trong đó, Thái Huy đã khiến ông bất ngờ. “Dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng cậu ấy thi đấu rất tự tin, không hề sợ hãi. Đoàn Phát cần thêm thời gian, song tôi thấy cậu ấy tiến bộ rõ rệt từ trận đầu sang trận thứ hai. Từng bước một, chúng tôi cần họ sẵn sàng để tham gia thi đấu tại vòng chung kết Futsal châu Á sắp tới”, nhà cầm quân này nói thêm.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện tại TP.HCM, sau đó chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ (gồm 2 thủ môn) tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Đến ngày 24-1, toàn đội sẽ di chuyển sang thủ đô Jakarta (Indonesia), nước chủ nhà của giải đấu. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm ở bảng B, lần lượt gặp Kuwait (ngày 27-1), Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

HỮU THÀNH