Nhà Đương kim vô địch RPL - CLB Zenit Saint Petersburg “hùng mạnh” đang tích cực gia tăng sức mạnh nơi tuyến tiền vệ, chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu cho mùa giải 2026-2027 đầy thách thức. Một trong các nhân tố mà đội bóng Nga nhắm đến là tiền vệ của ĐTQG Paraguay - Damian Bodadilla.

Bobadilla trong đội hình tuyển Paraguay ở World Cup 2026

Tiền vệ mới 25 tuổi (anh này sinh năm 2011) hiện đang thuộc biên chế của Sao Paulo. Tại kỳ FIFA World Cup 2026, anh chơi trong màu áo Đội tuyển Paraguay và có 4 lần ra sân thi đấu. Trong đó, anh chơi đến 99 phút trong trận Paraguay xuất sắc loại tuyển Đức trên loạt sút 11 mét luân lưu sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Ở trong trận đấu này, anh được một trang web chuyên về cập nhật tỷ số thi đấu chấm điểm rất cao: 7,1 điểm. Điểm số này khiến anh chỉ xếp sau các đồng đội là: Thủ môn Orlando Gill (8,7 điểm), và Jose Canale (8 điểm). Tuy nhiên, trong trận đấu tiếp theo khi mà Paraguay đối đầu với tuyển Pháp, anh ngồi trên ghế dự bị trọn thời gian.

Với màn trình diễn không tồi, tiền vệ đã chơi cho CLB của Brazil suốt từ năm 2024 đến hôm nay (ra sân 88 lần và ghi được 8 bàn) đang được đội bóng hàng đầu của Giải Ngoại hạng Nga chú ý đến. SOV Sport dẫn lại nguồn tin của RTI Esporte (là Cơ quan báo chí, thông tấn và truyền thông thể thao tư nhân của Brazil) cho biết sự để ý của Zenit.

Theo RTI Esporte đội bóng áo xanh trắng xanh sẵn sàng trả 10 triệu EUR cho cầu thủ có quê ở Asuncion (Thủ đô của đất nước Paraguay). Tuy nhiên, CLB Brazil cũng tin rằng là màn trình diễn của Bobadilla tại World Cup 2026 đã làm tăng giá trị của anh. Sao Paulo hiện đang sẵn sàng bắt đầu đàm phán bán với giá khởi điểm 20 triệu EUR.

Lợi thế của Sao Paolo (hiện đang được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo nổi tiếng người Argentina là Hernan Crespo, đội bóng xếp hạng 8 ở Brazillian Serie A mùa rồi) là Bobadilla còn có thêm 2 CLB nữa đang thể hiện mối quan tâm lớn lao: Đó là Eintracht Frankfurt của Bundesliga và cả Crystal Palace của Premier League. Zenit, vì thế chưa chắc mua nổi.

Nếu Bobadilla chấp nhận đến với RPL (chỉ là nếu thôi, vì ở cương vị của một cầu thủ như anh thì lựa chọn đến Đức hay thậm chí đến Anh vẫn là giá trị và ý nghĩa hơn hẳn), thì giải đấu ở nước Nga sẽ có tuyển thủ quốc gia Paraguay thứ 2, bên cạnh Juan Caceres, người chơi khá là ấn tượng giúp Paraguay hạn chế bàn thua sau trận đấu với Mỹ.

Caceres chơi trọn 5 trận đấu ở vị trí xuất phát cho tuyển Paraguay tại World Cup 2026. Tổng cộng, anh chơi 485 phút (xếp hạng 3 trong đội), thắng 57% tỷ lệ tranh chấp bóng tay đôi (với thông số ấn tượng này, anh chỉ thua 1 người và xếp thứ 2), đồng thời có 28 cú tắc bóng để tranh đoạt quyền kiểm soát bóng thành công cho Paraguay.

Caceres (sinh ra ở Argentina, từng học ở lò đào tạo trẻ của Boca Juniors nhưng lựa chọn đại diện cho Paraguay) ký hợp đồng với đội bóng thành Moscow hồi năm ngoái, cùng với những đồng hương như là Fabian Balbuena và cả Roberto Fernandez Caceres. Anh đã chơi được 34 trận cho Dinamiki và ghi 1 bàn thắng.

Đ.Hg.