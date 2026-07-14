Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn gọi là “trận chung kết trước chung kết”, bởi cả hai đều bước vào trận đấu với tư cách hạt giống số 1 và số 2 theo mọi mô hình dự đoán.

Trong 10 năm cầm quân, huấn luyện viên Didier Deschamps đã đưa đội tuyển Pháp đến trận đấu thứ 26 tại các kỳ World Cup. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông trước khi chia tay Les Bleus. Bên kia “chiến tuyến”, HLV Luis de la Fuente - người giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, đưa đội bóng đến trận bán kết World Cup thứ hai trong lịch sử, kể từ chức vô địch năm 2010.

Màn so tài kinh điển giữa hai nhà cựu vô địch World Cup: Pháp và Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

Đội tuyển Pháp đang hừng hực khí thế với hàng công được Kylian Mbappe dẫn dắt, trong khi Tây Ban Nha có phần “loạng choạng” trong các trận đấu loại trực tiếp. Thử thách cho Tây Ban Nha là rất lớn, nhưng họ có những lợi thế riêng. Trước hết, họ đã hai lần đánh bại Pháp trong các trận đấu gần đây, bao gồm cả chiến thắng kịch tính tại Nations League và trận bán kết Euro 2024.

Những chiến thắng này mang lại sự tự tin không hề nhỏ, một thứ “gia tài” tinh thần đáng giá trong các trận đấu “một mất một còn” như bây giờ. Kế đến, Tây Ban Nha sở hữu một hàng tiền vệ đa dạng và linh hoạt hàng đầu thế giới. Hàng thủ mới chỉ để lọt lưới 1 bàn của Tây Ban Nha sẽ là thử thách xứng đáng cho sức mạnh và tốc độ của hàng công Pháp.

Cuối cùng, phần lớn trụ cột của Tây Ban Nha đang là vô địch châu Âu, trong khi chỉ có 4 cầu thủ Pháp còn sót lại từ trận đấu vô địch World Cup 2018. Sự hiểu biết về cách vượt qua những áp lực ở các trận cầu đỉnh cao có thể là chìa khóa mở ra chiến thắng.

Có một sự khác biệt trong cách đi đến trận bán kết giữa 2 đội: Pháp thắng bằng khoảnh khắc, bằng những cú tăng tốc, chuyển đổi chiến thuật nhờ những ngôi sao; Tây Ban Nha thắng bằng cấu trúc, bằng quyền năng của lối chơi kiểm soát không gian và chờ một vị trí bất ngờ để tỏa sáng. Hơn nữa, Tây Ban Nha chưa thua trong suốt 36 trận kể từ tháng 3-2024.

Bóng đá đỉnh cao luôn nhắc một điều: hào quang cá nhân có thể mở ra cánh cửa, nhưng chỉ có sự bền vững của cả một hệ thống mới giữ được cánh cửa ấy mở đến cùng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được người Pháp đẩy lên quyết liệt ngay từ đầu và Tây Ban Nha sẽ tìm cách kéo chậm nó lại bằng các đường chuyền giữa sân. Không loại trừ khả năng phải giải quyết bằng luân lưu, nơi mà Tây Ban Nha chỉ thắng 1/5 loạt sút từng trải qua tại World Cup.

Trong các mô phỏng của máy dự đoán Opta, Tây Ban Nha vẫn chỉ xếp thứ hai về tỷ lệ vô địch (23,4%), đứng sau Pháp (34,0%). Tại sao lại có sự chênh lệch này? Các chuyên gia phân tích dữ liệu nhấn mạnh rằng “trận chung kết sớm” tại sân Dallas mang tính quyết định toàn cục: Đội bóng giành chiến thắng trong cặp đấu này được hệ thống dự báo là cái tên có xác suất cao nhất sẽ giành lấy danh hiệu vô địch World Cup 2026.

CHU NGỌC