Trọng tài bị loại "oan" khỏi World Cup 2026 qua đời ở tuổi 38

Trọng tài bị loại khỏi World Cup 2026 qua đời ở tuổi 38

Dieperink đã được chọn làm trọng tài VAR cho giải đấu mùa hè này nhưng đã bị loại khỏi danh sách của FIFA vào tháng 5 sau một cuộc điều tra cáo buộc tấn công tình dục một thiếu niên ở London, theo The Athletic đưa tin. Dieperink bị bắt giữ sau trận đấu thuộc khuôn khổ Europa Conference League giữa Crystal Palace và Fiorentina ở phía nam London vào ngày 9-4. Tuy nhiên, vụ án sau đó đã được khép lại mà không có cáo buộc nào được đưa ra. Cảnh sát xác nhận “ngưỡng bằng chứng chưa được đáp ứng” và cho biết sẽ không có hành động nào tiếp theo được thực hiện.

“Chúng tôi bị sốc và vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Rob Dieperink”, một tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cho biết hôm thứ Hai. “Với sự ra đi của Rob, chúng ta mất đi một trọng tài được đánh giá cao, nhưng trên hết là một đồng nghiệp tốt bụng và tận tâm. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu quý anh ấy. Chúng tôi cầu chúc họ có nhiều sức mạnh và sự hỗ trợ để vượt qua mất mát lớn lao này”.

Trước đó, nói về việc mất cơ hội làm việc ở World Cup 2026, Dieperink chia sẻ: “Ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát và cũng ngay lập tức cung cấp đầy đủ thông tin cho FIFA, UEFA và KNVB. Tôi biết ơn sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ KNVB và cách họ xử lý vấn đề này. Thật không may là FIFA đã quyết định không bổ nhiệm tôi làm trọng tài cho World Cup nữa, điều đó đương nhiên khiến tôi thất vọng”.

LINH SƠN