Bellingham “phản pháo” lời than vãn của HLV Tuchel: "Thắng bẩn" cũng là chiến thắng

Không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển Anh sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy có lẽ đang rất căng thẳng. Dù vào bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2018, HLV Thomas Tuchel lại dành những lời chỉ trích gay gắt cho màn trình diễn của các học trò.

Ngược lại, người hùng của trận đấu với cú đúp bàn thắng, Jude Bellingham, đã không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng, khẳng định rằng đôi khi chiến thắng mới là điều quan trọng nhất, ngay cả khi nó đến từ một màn trình diễn "bẩn".

Thomas Tuchel, trong cuộc phỏng vấn sau trận, đã không giấu được sự thất vọng. Ông thẳng thắn chỉ ra sự cẩu thả, sai sót kỹ thuật và thiếu tốc độ trong lối chơi của các cầu thủ. "Chúng tôi đã may mắn hôm nay", Tuchel nói, dù thừa nhận rằng việc lọt vào bán kết là một thành tích tuyệt vời. Sự khó tính này phản ánh tham vọng của một nhà cầm quân không chỉ muốn chiến thắng, mà còn muốn một lối chơi thuyết phục để có thể tiến xa hơn trước những đối thủ mạnh như Argentina ở bán kết.

Câu trả lời của Jude Bellingham trước chỉ trích của Tuchel ngắn gọn và đầy ẩn ý: "Vâng, thôi, sao cũng được". Ngôi sao của Real Madrid đã bảo vệ màn trình diễn của các đồng đội, nhấn mạnh sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết và đẳng cấp của đối thủ Na Uy với những ngôi sao như Erling Haaland hay Martin Ødegaard. Bellingham khẳng định: "Đôi khi bạn phải thắng một cách “bẩn”, và chúng tôi đã làm được điều đó hôm nay".

Phản ứng của Bellingham cho thấy một tâm lý khác biệt: sự kiêu hãnh và quyết tâm của một cầu thủ đã trải qua nhiều trận chiến. Anh không quan tâm đến cách thức, miễn là đội bóng giành chiến thắng và tiến bước. Điều này cũng cho thấy sự căng thẳng tiềm ẩn giữa thế hệ cầu thủ trưởng thành trong môi trường bóng đá hiện đại, nơi kết quả được đặt lên hàng đầu, và một HLV theo đuổi sự hoàn hảo về mặt chiến thuật.

Sau những chỉ trích công khai, Tuchel đã nhanh chóng hạ nhiệt, khẳng định không có sự rạn nứt trong mối quan hệ với các học trò. Ông dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực và tinh thần vượt qua khó khăn, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Tôi cũng là một HLV bóng đá và chúng tôi có thể chơi tốt hơn". Harry Kane, đội trưởng của đội tuyển, đã đóng vai trò trung gian, cho rằng sự không hài lòng của Tuchel có thể là một điều tích cực, khi thúc đẩy toàn đội phải tìm thêm một cấp độ mới nếu muốn vô địch.

Sự việc này đã làm lộ rõ sự khác biệt trong quan điểm giữa HLV và các cầu thủ chủ chốt. Truyền thông và chuyên gia Anh cho đến nay vẫn chưa đánh giá cao về chiến thuật hay tài cầm binh của HLV Tuchel. Con đường đưa Anh vào bán kết gần như được bước trên sự tỏa sáng của các ngôi sao, và tinh thần thi đấu, đặc biệt là 3 trận vòng knock-out.

Liệu sự bất đồng này có ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng trước trận bán kết với Argentina hay không? Câu trả lời còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Tuchel sẽ cần tìm ra một điểm cân bằng giữa việc xây dựng lối chơi bài bản và trao sự tự do cho những ngôi sao như Bellingham, những người có thể một mình tạo ra khác biệt. Còn Bellingham, với tinh thần "thắng bẩn" của mình, chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình vì khát khao chinh phục đỉnh cao, bất kể những lời chỉ trích.

LONG KHANG