Màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham tại World Cup 2026 tiếp tục vào thứ Bảy khi anh ghi 2 bàn thắng vào lưới Na Uy, không chỉ đưa tuyển Anh vào bán kết mà còn giúp CLB của mình Real Madrid làm nên lịch sử giải đấu.

Bellingham giúp Real Madrid lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Cầu thủ 23 tuổi đã ghi 2 bàn trong chiến thắng của tuyển Anh, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 6 bàn tại World Cup 2026. Cú đúp của ngôi sao tuyển Anh cũng đã giúp Real Madrid vượt qua cột mốc lịch sử. Những bàn thắng đó cũng đẩy tổng số bàn thắng mà các cầu thủ Los Blancos ghi được tại giải đấu năm nay lên 19, lập kỷ lục mới mọi thời đại cho một CLB trong lịch sử World Cup. Kỷ lục trước đó là 18 bàn thắng được chia sẻ bởi CLB Honvéd (Hungary) tại World Cup 1954, Bayern Munich (Đức) năm 2014 và Paris Saint-Germain (Pháp) tại giải đấu năm 2022.

Bellingham hiện đã nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, chỉ xếp sau người đồng đội ở Real Madrid, Kylian Mbappe trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải, bằng Lionel Messi, với 8 bàn thắng. Ngôi sao Real Madrid khác, Vinicius Junior kết thúc giải đấu với 4 bàn thắng cho tuyển Brazil, và Arda Guler đóng góp một bàn thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng bảng. Với việc đội tuyển Anh và Pháp đã lọt vào bán kết World Cup, kỷ lục ghi bàn của Real Madrid sẽ có thêm cơ hội để nâng cao.

Kỷ lục mới này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của Real Madrid tại giải đấu. Kỷ lục trước đó của Honvéd năm 1954 chủ yếu nhờ vào tiền đạo huyền thoại người Hungary, Sandor Kocsis khi ghi 11 bàn thắng để trở thành vua phá lưới của giải đấu. Tổng số bàn thắng của Bayern Munich năm 2014 có sự góp mặt của 5 bàn thắng của Thomas Muller, trong khi kỷ lục mà PSG san bằng tại Qatar phần lớn nhờ vào 8 bàn thắng của Mbappe và 7 bàn thắng của Messi.

Bellingham đã sớm khẳng định mình là một trong những ngôi sao của vòng đấu loại trực tiếp với cú đúp vào lưới Mexico ở vòng 1/8 tại sân Estadio Azteca. Anh lặp lại kỳ tích đó trước Na Uy ở Miami, trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi được 2 bàn thắng trở lên trong 2 trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại World Cup. Ở tuổi 23 năm và 12 ngày, anh chỉ đứng sau Pele - người đã đạt được thành tích này trong chiến thắng World Cup 1958 của Brazil ở tuổi 17.

Tuyển thủ Anh cũng đã san bằng kỷ lục của James Rodriguez về số bàn thắng nhiều nhất được ghi bởi một tiền vệ tại một kỳ World Cup, đồng thời cũng sánh ngang với 6 bàn thắng của Gary Lineker tại World Cup 1986, và Harry Kane 2026 trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh trong một giải đấu quốc tế lớn.

LINH SƠN