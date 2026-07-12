WORLD CUP 2026

Argentina vs Thụy Sĩ 3-1: Mac Allister, Alvarez, Lautaro Martinez lần lượt tỏa sáng, giành vé gặp tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026

⚽ Phút 10, từ pha đá phạt góc, Messi bấm bóng vào vòng cấm và Mac Allister bật cao đánh đầu sớm mở tỷ số cho Argentina:

⚽ Phút 67, Thụy Sĩ có pha tấn công, Rodriguez đẩy bóng cho Ndoye và cầu thủ này đi 1 nhịp, tung cú dứt điểm chéo góc cận thành gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ:

♦️ Phút 72, trọng tài tham khảo cùng VAR và xác định Embolo "đóng kich" khi có pha ngã va chạm với Paredes. Trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đối với Embolo, buộc cầu thủ này phải rời sân. Thụy Sĩ còn 10 người trên sân:

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⚽ Phút 112, cầu thủ vào thay người Alvarez tung vuốt bóng, quỹ đạo bóng đi đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina:

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⚽ Phút 120+1, cầu thủ Almada đột phá và và có cú dứt điểm khiến thủ môn Gregor Kobel để bóng bật ra. Lập tức Lautaro Martinez chớp lấy thời cơ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina:

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Bàn thắng:

Argentina: Mac Allister 10', Alvarez 112', Lautaro Martinez 120+1'

Thụy Sĩ: Ndoye 67'

♦️ Thẻ đỏ:

Thụy Sĩ: Embolo 72' (2 thẻ vàng)

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MINH BẢO (tổng hợp)

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