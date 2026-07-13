Lionel Messi: Đây là một Argentina "không bình thường”

Lionel Messi đã không giấu được sự tự hào khi đội tuyển Argentina một lần nữa góp mặt ở bán kết World Cup, một thành tích mà anh gọi là "không bình thường". Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau hiệp phụ không chỉ là một bước tiến nữa trên hành trình bảo vệ chức vô địch, mà còn là cơ hội để huyền thoại 39 tuổi lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu với đội tuyển Anh, một cuộc chạm trán đầy ý nghĩa lịch sử.

Messi đã nhấn mạnh rằng việc Argentina liên tục có mặt ở vòng bán kết các giải đấu lớn là một thành tích đáng kinh ngạc, nhất là sau chức vô địch World Cup 2022. "Tập thể này đã khiến mọi người quen với việc làm những điều không bình thường", anh nói với ESPN Argentina. "Thật không dễ dàng khi trở thành nhà vô địch thế giới, giành mọi danh hiệu, và sau đó tiếp tục cạnh tranh và duy trì đẳng cấp đó, nằm trong top bốn và chơi thêm một trận bán kết nữa... Đó là điều không bình thường, và đó là lý do chúng tôi phải tận hưởng nó".

Lời tuyên bố của Messi nhấn mạnh sự bền bỉ và đẳng cấp vượt trội của thế hệ vàng Argentina, những người đã chinh phục mọi đỉnh cao và vẫn giữ được khát khao chiến thắng. Thành công này được xây dựng trên một tinh thần tập thể vững mạnh, sự gắn kết và một người thủ lĩnh luôn biết cách tỏa sáng.

Argentina đã không có một trận đấu dễ dàng trước Thụy Sĩ. Họ dẫn trước nhưng bị gỡ hòa và phải chờ đến hiệp phụ mới giành chiến thắng, phần lớn nhờ vào tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Breel Embolo. Messi thừa nhận đội đã không có được sự kiểm soát bóng tốt và lùi quá sâu khi không có bóng. Tuy nhiên, việc vượt qua một đối thủ khó chịu như Thụy Sĩ là một bài học quý giá, giúp Argentina rèn luyện bản lĩnh và sự kiên nhẫn trước những thử thách lớn hơn.

Trận bán kết với Anh là một sự kiện đặc biệt với Messi. Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, người đã đối đầu với hầu hết các đội tuyển hàng đầu thế giới, phải chạm trán với nước Anh. Anh thừa nhận: "Rõ ràng, chơi với Anh là đặc biệt vì họ là một thế lực, và các trận đấu với những thế lực luôn đặc biệt. Cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên tôi chơi với họ. Tôi đã chơi với tất cả mọi người trừ Anh, vì vậy điều đó cũng sẽ rất tuyệt".

Lịch sử đối đầu giữa hai đội, đặc biệt là "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986, luôn là một phần của câu chuyện. Messi cho biết anh chỉ biết về sự kiện đó qua các video và hình ảnh, và tập trung vào hiện tại: "Tôi nghĩ nhóm này đã quen với việc chơi các trận đấu bất kể đối thủ là ai... Chúng tôi sẽ trải nghiệm điều đó đúng với bản chất của nó: một trận bán kết World Cup với một thế lực, một đội bóng tuyệt vời, và chúng tôi sẽ cố gắng đến với phong độ tốt nhất có thể để cạnh tranh một lần nữa".

HỒ VIỆT