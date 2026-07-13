Chủ tịch FIFA bất ngờ khơi gợi lại khả năng World Cup 64 đội

Chủ tịch Gianni Infantino mới đây xác nhận rằng FIFA sẽ thảo luận về việc mở rộng World Cup nam lên 64 đội sau giải đấu năm 2026, nói rằng mọi quốc gia đều nên có cơ hội mơ ước được thi đấu tại sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới.

World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham gia, tăng từ 32 đội, và việc tăng thêm số đội có thể sẽ diễn ra trong tương lai. “Đây chắc chắn là một vấn đề sẽ được xem xét và thảo luận sau World Cup này”, Chủ tịch FIFA nói với đài truyền hình Thụy Sĩ, Blue Sport khi được hỏi về khả năng tổ chức giải đấu 64 đội. “Khi bạn tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là bạn phải tổ chức nó cho toàn thế giới. Không chỉ là châu Âu và Nam Mỹ, mà là toàn bộ thế giới”.

“Mọi quốc gia đều nên có thể mơ ước được tham gia World Cup. Chúng ta có thể thấy rằng chất lượng của các đội tuyển hiện tại cực kỳ cao, và nó ngày càng cao hơn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu không tạo cơ hội cho các quốc gia nhỏ hơn tham gia World Cup, họ cũng sẽ mất đi động lực để tiếp tục cải thiện”.

Ý tưởng về một kỳ World Cup có 64 đội lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 3-2025, khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đề xuất mở rộng giải đấu năm 2030, vốn đánh dấu kỷ niệm 100 năm của giải (lần đầu tại Uruguay 1930). Vào tháng 9, Infantino đã gặp gỡ Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez, các Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina và Uruguay, cùng các Tổng thống của Paraguay và Uruguay tại New York để thảo luận về đề xuất này. Vào thời điểm đó, Domínguez nói: “Chúng tôi tin tưởng vào một kỳ World Cup 2030 lịch sử. Chúng tôi muốn kêu gọi sự đoàn kết, sáng tạo và niềm tin lớn. Bởi vì khi bóng đá được mọi người cùng chia sẻ, lễ hội sẽ thực sự mang tính toàn cầu”.

Nếu được thông qua, một kỳ World Cup 64 đội sẽ có 128 trận đấu, gấp đôi số trận đấu được chơi theo thể thức 32 đội từ năm 1998 đến năm 2022. World Cup 2026 quy mô 48 đội năm nay đã có 104 trận đấu. Việc mở rộng quá mức số đội tham dự cũng đang vấp phải những sự hoài nghi và chỉ trích. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin trước đây đã mô tả đề xuất này là “một ý tưởng tồi”. Trong khi, vào tháng 4-2025, Chủ tịch CONCACAF, Victor Montagliani nói: “Tôi không tin rằng việc mở rộng World Cup nam lên 64 đội là bước đi đúng đắn cho chính giải đấu và hệ sinh thái bóng đá rộng lớn hơn, từ các đội tuyển quốc gia đến các giải đấu cấp CLB, các giải vô địch quốc gia và các cầu thủ”.

Theo kế hoạch hiện tại. World Cup 2030 là kỳ giải thứ 2 có quy mô 48 đội, diễn ra tại 6 quốc gia chủ nhà trải dài trên 3 châu lục. Các nước đăng cai chính là Morocco (châu Phi) cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (châu Âu). Trong khi 3 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Paraguay và Uruguay mỗi nước sẽ tổ chức một trận đấu khai mạc. FIFA cũng đã trao cho cả 6 nước chủ nhà một suất tự động tham dự trong thành phần 48 đội.

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