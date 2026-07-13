Màn so tài Anh – Argentina: Duyên nợ kéo dài 60 năm

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina tại Atlanta là cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống, bị kết nối bởi những vết sẹo lịch sử và những khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại. Kể từ lần đầu chạm trán tại World Cup 1962, hai đội đã gặp nhau 15 lần, với thành tích nghiêng về phía Anh (6 thắng, 3 thua, 6 hòa). Nhưng những con số thống kê không thể nói lên toàn bộ câu chuyện, mà mỗi chương đều được viết bằng những cảm xúc tột cùng và những tranh cãi không có hồi kết.

1966: Chiếc thẻ đỏ định mệnh

Mọi chuyện bắt đầu tại Wembley, tứ kết World Cup 1966. Trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein đã truất quyền thi đấu của đội trưởng Argentina Antonio Rattin sau một pha phạm lỗi với Bobby Charlton . Thời điểm đó, thẻ đỏ chưa tồn tại, và hành động chỉ bằng lời nói của trọng tài đã tạo ra một sự hỗn loạn. Rattin từ chối rời sân, khẳng định ông không hiểu lý do vì rào cản ngôn ngữ. Phải mất gần 10 phút và sự can thiệp của cảnh sát, ông mới chịu rời đi .

Người Argentina gọi đây là El Robo Del Siglo (Vụ cướp thế kỷ), cảm thấy bị đối xử bất công. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi HLV Alf Ramsey ngăn cầu thủ của mình đổi áo với đối thủ và gọi họ là "những con thú" trong cuộc họp báo sau trận . Sự kiện này không chỉ châm ngòi cho mối thù mà còn dẫn đến sự ra đời của thẻ vàng và thẻ đỏ, được áp dụng từ World Cup 1970 .

1986: "Bàn tay của Chúa"

Hai mươi năm sau, tại Mexico City, câu chuyện bước sang một chương mới, đầy kịch tính hơn, với nhân vật chính là Diego Maradona. Trong bối cảnh hậu quả của Chiến tranh Falklands vẫn còn âm ỉ , Maradona đã trở thành cả thiên thần và quỷ dữ trong cùng một trận đấu.

Phút 51, tỷ số 0-0, Maradona bật cao đấu tay với thủ môn Peter Shilton và dùng nắm đấm đưa bóng vào lưới. Dù các cầu thủ Anh phản đối dữ dội, bàn thắng vẫn được công nhận. Sau trận, Maradona tuyên bố nổi tiếng: "Một chút bằng đầu của Maradona, một chút bằng bàn tay của Chúa". Mãi đến năm 2005, ông mới thừa nhận đó là một hành động cố ý, biện minh rằng "ai cướp của kẻ trộm thì được ân xá 100 năm" như một sự trả thù cho cuộc chiến giữa 2 nước.

Chỉ bốn phút sau, trong trận tứ kết đó, ông tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup, rê bóng qua 5 cầu thủ Anh trước khi đánh bại Shilton. Argentina thắng 2-1, Nhưng bàn thắng bằng tay vẫn là một vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí người hâm mộ Anh.

1998: Chiếc thẻ đỏ và cú sốc tuổi trẻ

Nếu Maradona là kẻ phản diện, thì David Beckham lại trở thành nạn nhân của chính sự bồng bột của mình. Tại vòng 16 đội World Cup 1998, trận đấu diễn ra kịch tính với tỷ số 2-2 và một bàn thắng tuyệt đẹp của Michael Owen khi mới 18 tuổi. Bước ngoặt đến ở phút 47, khi Beckham bị Diego Simeone phạm lỗi. Khi nằm trên sân, anh đã đá nhẹ vào chân Simeone trong một hành động thiếu kiểm soát. Simeone ngã xuống một cách kịch tính, và trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Beckham.

Người Anh chơi thiếu người trong suốt phần còn lại của trận và thua trên chấm phạt đền. Beckham bị chỉ trích dữ dội, trở thành kẻ thù số một của nước Anh, phải hứng chịu sự lăng mạ và thậm chí cả những lời đe dọa trong nhiều tháng sau đó . Anh thừa nhận sau này rằng đó là một sai lầm và khoảng thời gian sau đó là một cơn ác mộng .

2002: Sự chuộc lỗi tại Sapporo

Bốn năm sau, Beckham có cơ hội chuộc lỗi tại Sapporo – Nhật Bản. Ở vòng bảng, một lần nữa đối đầu với Argentina, anh là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 44, mang về chiến thắng 1-0 cho Anh . Chiến thắng này không chỉ giúp Anh vượt qua vòng bảng mà còn khiến Argentina bị loại ngay từ vòng đầu tiên . Khoảnh khắc Beckham sút phạt là một sự giải tỏa, xóa đi một phần ký ức đau buồn 4 năm trước.

2026: Một chương mới được viết

Năm 2026, sân khấu đã thay đổi, nhưng những câu chuyện cũ vẫn còn đó. Sự ra đi của Antonio Rattin ngay trong ngày Argentina đánh bại Thụy Sĩ để vào bán kết là một lời nhắc nhở về lịch sử. Sự kiện này vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ. Sự xuất hiện của David Beckham, người đã ghi bàn thắng định mệnh năm 2002, trên khán đài là một chất xúc tác cảm xúc mạnh mẽ. Thêm vào đó, những video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cầu thủ Argentina hát những bài ca liên quan đến Chiến tranh Falklands và dành tặng chiến thắng cho Maradona cùng Messi, càng làm dấy lên những căng thẳng về chính trị và lịch sử. Chính quyền bang Georgia - nơi tổ chức trận đấu - đang phải chuẩn bị cho những tình huống căng thẳng tiềm tàng, khi hàng nghìn cổ động viên từ cả hai phía đổ về Atlanta.

Trận bán kết này là đỉnh cao của một sự kình địch kéo dài qua nhiều thế hệ. Nó là cuộc đối đầu giữa một bên là những ký ức đau thương và một bên là cơ hội để viết lại lịch sử. Lionel Messi, ở tuổi 39, sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển Anh trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Đối với siêu sao người Argentina, việc chạm trán một thế lực bóng đá như Anh ở bán kết World Cup là một thử thách và cũng là cơ hội để anh hoàn thiện bảng thành tích. Đối với Bellingham và thế hệ mới của nước Anh, đây là cơ hội để xóa bỏ những bóng ma quá khứ và khẳng định vị thế của mình.

LONG KHANG