WORLD CUP 2026

Trọng tài người Mỹ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina

SGGPO

Trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath đã được chỉ định điều khiển trận bán kết World Cup giữa đội tuyển Anh và Argentina, vào lúc 2 giờ ngày 16-7 tại sân vận động Mercedes-Benz.

Trọng tài người Mỹ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina
Trọng tài người Mỹ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina

Elfath, 44 tuổi, đã điều khiển 3 trận đấu tại giải đấu này - Nhật Bản gặp Hà Lan, Uruguay gặp Tây Ban Nha và Brazil gặp Na Uy - đã rút ra 6 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho Agustín Canobbio của Uruguay. Việc bổ nhiệm Elfath, được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp người Mỹ là Corey Parker và Kyle Atkins, biến ông trở thành trọng tài thứ 2 của khu vực CONCACAF được giao điều khiển trận bán kết sau khi trọng tài người El Salvador, Ivan Barton được công bố điều khiển trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại Arlington, Texas, vào thứ Ba.

Đội tuyển Anh và Argentina sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ năm 2005 khi họ thi đấu vào thứ Tư, và trận đấu này sẽ là lần gặp nhau đầu tiên của họ tại World Cup kể từ World Cup 2002. Những trận đấu trước đây giữa 2 quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi nhiều tranh cãi, bao gồm bàn thắng “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona năm 1986, và thẻ đỏ của David Beckham vì phạm lỗi với Diego Simeone năm 1998.

Rõ ràng, áp lực của trọng tài Elfath là không nhỏ, đặc biệt sau khi hành trình vào bán kết của Argentina tại giải đấu này cũng đi kèm với một loạt các quyết định gây chú ý của trọng tài và VAR. Đầu tiên là việc Lionel Messi tránh được thẻ đỏ vì phạm lỗi với Aïssa Mandi của Algeria trong trận đấu mở màn của nhà đương kim vô địch tại World Cup lần này, hay HLV Hossam Hassan của Ai Cập tuyên bố đội của ông là nạn nhân của một “sự bất công” sau khi VAR can thiệp và từ chối một bàn thắng của đội ông trong trận thua 2-3 ở vòng 16 đội.

Trong trận tứ kết của Argentina, VAR cũng đã can thiệp để hủy bỏ thẻ dành cho Leandro Paredes và thay vào đó là phạt thẻ đỏ cho Breel Embolo của Thụy Sĩ vì lỗi té vờ, giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ.

VIỆT TÙNG

Từ khóa

Trọng tài người Mỹ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn