Trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath đã được chỉ định điều khiển trận bán kết World Cup giữa đội tuyển Anh và Argentina, vào lúc 2 giờ ngày 16-7 tại sân vận động Mercedes-Benz.

Trọng tài người Mỹ điều khiển trận bán kết Anh - Argentina

Elfath, 44 tuổi, đã điều khiển 3 trận đấu tại giải đấu này - Nhật Bản gặp Hà Lan, Uruguay gặp Tây Ban Nha và Brazil gặp Na Uy - đã rút ra 6 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho Agustín Canobbio của Uruguay. Việc bổ nhiệm Elfath, được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp người Mỹ là Corey Parker và Kyle Atkins, biến ông trở thành trọng tài thứ 2 của khu vực CONCACAF được giao điều khiển trận bán kết sau khi trọng tài người El Salvador, Ivan Barton được công bố điều khiển trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại Arlington, Texas, vào thứ Ba.

Đội tuyển Anh và Argentina sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ năm 2005 khi họ thi đấu vào thứ Tư, và trận đấu này sẽ là lần gặp nhau đầu tiên của họ tại World Cup kể từ World Cup 2002. Những trận đấu trước đây giữa 2 quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi nhiều tranh cãi, bao gồm bàn thắng “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona năm 1986, và thẻ đỏ của David Beckham vì phạm lỗi với Diego Simeone năm 1998.

Rõ ràng, áp lực của trọng tài Elfath là không nhỏ, đặc biệt sau khi hành trình vào bán kết của Argentina tại giải đấu này cũng đi kèm với một loạt các quyết định gây chú ý của trọng tài và VAR. Đầu tiên là việc Lionel Messi tránh được thẻ đỏ vì phạm lỗi với Aïssa Mandi của Algeria trong trận đấu mở màn của nhà đương kim vô địch tại World Cup lần này, hay HLV Hossam Hassan của Ai Cập tuyên bố đội của ông là nạn nhân của một “sự bất công” sau khi VAR can thiệp và từ chối một bàn thắng của đội ông trong trận thua 2-3 ở vòng 16 đội.

Trong trận tứ kết của Argentina, VAR cũng đã can thiệp để hủy bỏ thẻ dành cho Leandro Paredes và thay vào đó là phạt thẻ đỏ cho Breel Embolo của Thụy Sĩ vì lỗi té vờ, giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ.

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