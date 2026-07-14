Thủ thành Jordan Pickford: Tuyển Anh phải bình tĩnh, không tập trung vào Messi

Thủ thành Jordan Pickford đang chơi xuất sắc cùng đội tuyển Anh.

Đội tuyển của HLV Thomas Tuchel có cơ hội trở thành đội tuyển nam đầu tiên của Anh lọt vào trận chung kết kể từ khi các người hùng của Sir Alf Ramsey nâng cao chiếc cúp vô địch năm 1966 trên sân nhà. Nhà vô địch thế giới Argentina đang cản đường họ và cả nước Anh sẽ hướng mắt về Atlanta (Mỹ), cho một cuộc đối đầu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn tại sân vận động Mercedes-Benz.

Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 quốc gia ở vòng loại trực tiếp kể từ khi David Beckham nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Diego Simeone trong trận thua đau đớn của tuyển Anh tại World Cup 1998, nhưng Pickford cho biết họ sẽ cố gắng tránh những kịch tính tương tự. “Tôi nghĩ các bạn đã thấy trong suốt giải đấu, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng trong các pha tranh chấp, chúng tôi không hề có bất kỳ xô xát hay điều gì tương tự”, cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Anh tại World Cup cho biết. “Chúng tôi luôn được tôn trọng trong làng bóng đá. Dù quyết định có thuận lợi hay không, chúng tôi chỉ cần điều chỉnh lại, tiếp tục và để bóng đá lên tiếng.

“Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đã làm trong suốt giải đấu. Ngoại trừ Jarell (Thẻ đỏ của Quansah trong trận gặp Mexico), chúng tôi không có cầu thủ nào bị treo giò, không có thẻ vàng thứ 2 hay bất cứ điều gì tương tự. Điều đó cho thấy tinh thần mà chúng tôi có và chúng tôi không bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chúng tôi luôn tập trung, luôn đoàn kết”.

Thủ thành Jordan Pickford đang chơi xuất sắc cùng đội tuyển Anh.

Sự tập trung đó sẽ rất quan trọng trong một bầu không khí chắc chắn sẽ rất sôi sục khi các cầu thủ và người hâm mộ Argentina cổ vũ Lionel Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, giành thêm một chức vô địch World Cup nữa. Siêu sao 39 tuổi này đã là một hiện tượng trong mùa hè này khi đội tuyển của HLV Lionel Scaloni tiến vào bán kết, nhưng tuyển Anh cũng có những ngôi sao của riêng họ là Harry Kane và Jude Bellingham.

“Mọi người sẽ nói về Messi vì anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, Pickford nói. “Nhưng bạn không thể bỏ qua khả năng và tài năng mà chúng tôi có trong đội hình - cả về tấn công, phòng ngự, sự đoàn kết. Chúng tôi có tất cả và đó là những gì chúng tôi cần thể hiện vào thứ Tư. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nói về Messi. Họ là một đội bóng mạnh và là đương kim vô địch. Chúng tôi có sự kiên cường, chúng tôi có sự đoàn kết và chúng tôi có tinh thần đó. Đó là điều làm nên một đội bóng giỏi”.

“Bây giờ chỉ cần tập trung vào chúng tôi với tư cách là đội tuyển Anh và thể hiện phong độ tốt nhất để đánh bại một quốc gia hàng đầu khác”, Pickford nói thêm. “Đó là trận đấu giữa chúng tôi và họ để giành một suất vào chung kết, và đó là một trận đấu bóng đá: 90 phút, 120 phút, loạt sút luân lưu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ.

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