Xuân Son vinh dự khi trở thành đội phó tuyển Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định việc được tín nhiệm giữ vai trò đội phó đội tuyển Việt Nam là "một đặc ân", đồng thời xem đây là động lực để cống hiến nhiều hơn trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hạnh phúc khi được trao tấm băng đội phó của tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

"Tôi đã quen với áp lực rồi. Được nằm trở thành thành viên ban cán sự của Đội tuyển Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển Viêt Nam", Xuân Son chia sẻ ở buổi tập vào sáng 27-6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

HLV Kim Sang-sik đã công bố ban cán sự cho hành trình tham dự ASEAN Cup 2026. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có lần đầu tiên được chon giữ băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Hai đội phó gồm tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cùng tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Trong đó, Xuân Son trở thành tuyển thủ Việt Nam gốc nước ngoài đầu tiên được bầu vào ban cán sự. Dù từng mang băng đội trưởng khi còn thi đấu ở các đội trẻ Brazil, chân sút sinh năm 1997 cho biết cảm xúc lần này hoàn toàn khác biệt.

"Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi đã từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiệm vụ mặt ở ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện cho ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Nói về mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son khẳng định thành công của tập thể luôn quan trọng hơn mọi danh hiệu cá nhân. Dù luôn khát khao ghi bàn để có thể bảo vệ thành công danh danh hiệu vua phá lưới, tiền đạo 29 tuổi cho rằng điều đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu đội tuyển Việt Nam không thể tiếp tục ngôi vô địch.

Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, Xuân Son cho biết thể trạng đang cải thiện tích cực, dù vẫn cần thêm thời gian để đạt được phong độ cao nhất. Tiền đạo của tuyển Viêt Nam cũng gửi lời động viên đến đồng nghiệp Đỗ Duy Mạnh, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Anh mong người đồng đội thân thiết sớm trở lại, bởi Duy Mạnh là nhân tố rất quan trọng của toàn đội.

Ngoài ra, Xuân Son cũng đánh giá cao 2 tân binh Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc. Theo Xuân Son, cả hai đều sở hữu năng lực chuyên môn tốt và xứng đáng góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Anh cùng các đồng đội sẽ hỗ trợ cho Đăng Khoa và Tài Lộc hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới.

Chân sút nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Tài Lộc có lần đầu tiên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

"Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Còn nhiệm vụ của tôi là nỗ lực thi đấu và cống hiến hết mình", Xuân Son nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ luyện tập tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7. Toàn đội dự kiến ​​xây dựng ba trận đấu hữu ích nhằm hoàn thiện năng lực và chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH