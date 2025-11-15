Xuân Son nổi bật khi cùng tuyển Việt Nam sang Lào

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son mang kính râm, làm bản thân trở nên nổi bật ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) trước giờ lên đường sang Lào.

Sáng sớm 15-11, đội tuyển Việt Nam rời Việt Trì (Phú Thọ) để di chuyển đến sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Vì HLV Kim Sang-sik gọi 23 tuyển thủ nên ông không cần phải loại gương mặt nào trước giờ lên đường sang nước bạn.

Bầu không khí của đội tuyển Việt Nam hiện tại vô cùng thoải mái. Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội tràn đầy quyết tâm hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Lào, để tiếp tục cuộc đua cùng Malaysia giành vé dự Asian Cup 2027.

Xuân Son nổi bật khi mang kính. ẢNH: TÂM HÀ

Vui và háo hức nhất lúc này có lẽ là Nguyễn Xuân Son. Sau 10 tháng điều trị chấn thương gặp phải ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, chân sút của Nam Định đang khát khao được ra sân thi đấu trở lại cùng đội tuyển Việt Nam. Tại sân bay, Xuân Son liên tục nở nụ cười niềm nở, được những người xung quanh dễ dàng nhận ra với cặp kính đen anh đeo.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ bay để có mặt tại Viêng Chăng. ẢNH: TÂM HÀ

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam cất cánh vào lúc 9g35 và dự kiến đến Viêng Chăn vào trưa cùng ngày. Đến buổi tối, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào buổi tập đầu tiên tại nước bạn. Toàn đội dự kiến còn 4 buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 ngày tập luyện và đóng quân tại Phú Thọ.

Gặp Lào là trận đấu thứ 5 tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh cùng đồng đội đã có 9 điểm sau 4 trận và hiện kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia.

Một số hình ảnh đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào (ẢNH: TÂM HÀ)

Thủ môn Đặng Văn Lâm ký tặng người hâm mộ

Các tuyển thủ Việt Nam chọn đeo khẩu trang khi xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh trầm tư trước giờ cất cánh

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là 2 niềm hy vọng trên hàng công

HỮU THÀNH