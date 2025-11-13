Quang Hải trở lại với vai trò đội phó đội tuyển Việt Nam

Đến buổi tập thứ 3, HLV Kim Sang-sik mới có đầy đủ 23 tuyển thủ Việt Nam để rèn các mảng miếng chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở lại giữ tấm băng đội phó của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 13-11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), hướng đến chuyến làm khách trước Lào ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chào đón thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hai Long, những người vắng mặt hôm trước vì chấn thương bắp chân và vai.

Sự góp mặt của Văn Lâm mang đến tin vui cho người hâm mộ. Lâm “Tây” là một trong những thủ môn dạn dày kinh nghiệm, đồng thời giữ phong độ ổn định khi đang cùng CLB chủ quản Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Anh sẽ cùng đồng đội Nguyễn Đình Triệu cạnh tranh cho suất bắt chính ở trận đấu gặp Lào tới.

Với sự hiện diện của Văn Lâm và Hai Long, HLV Kim Sang-sik đã có đầy đủ lực lượng để nâng cấp độ khó cho các bài đấu pháp.

Văn Lâm đã ra sân tập trở lại cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng trong ngày 13-11, HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ tiến hành họp đội và bầu ra ban cán sự cho đợt FIFA Days tháng 11. Theo đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục giữ tấm băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam, trong khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhận vai trò đội phó.

Trong đợt FIFA Days tháng 10, hậu vệ Việt kiều Pháp Cao Pendant Quang Vinh cùng Hoàng Đức giữ chức đội phó. Việc Quang Vinh được chọn làm đội phó khi đó là do Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, đồng thời HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho Quang Vinh sau những nỗ lực nổi bật của anh trên sân cỏ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một buổi tập cuối cùng trên sân Việt Trì vào chiều 14-11, trước khi lên đường sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để bước vào giai đoạn tập luyện nước rút.

Trận đấu giữa Lào và Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-11. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng F với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia. Do đó, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm trước Lào để duy trì cuộc đua với Malaysia.

HỮU THÀNH