Chủ tịch VFF: Tuyển Việt Nam phải nắm bắt cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp mặt đội tuyển Việt Nam trước khi sang Lào thi đấu. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sáng 12-11, tại Việt Trì (Phú Thọ), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên đội tuyển Việt Nam, trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik lên đường sang Lào tham dự lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam cần giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất trong những trận đấu còn lại, nắm bắt cơ hội đến cùng để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF biểu dương tinh thần, nỗ lực và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ sau giai đoạn thi đấu căng thẳng tại V-League 2025-2026. Ông ghi nhận việc toàn đội nhanh chóng hòa nhập, duy trì thể lực và phong độ ổn định khi trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch VFF gửi lời chúc mừng tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch VFF động viên, nhắc nhở các tuyển thủ Việt Nam giữ vững sự tập trung cho các trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Bên cạnh đó, người đứng đầu VFF điểm lại những thành tựu nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, khi có tới 5 đội tuyển giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á, gồm: đội tuyển nữ, U23, futsal nam, U20 nữ và U17 nữ. Trong khi đó, U17 Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản, cũng hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển thứ 6 góp mặt tại đấu trường châu lục.

Từ những kết quả tích cực này, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trước mắt là trận gặp Lào trên sân khách ngày 19-11. Ông cũng nhấn mạnh, các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng cao thương hiệu đội tuyển Việt Nam và tạo lợi thế trong các lễ bốc thăm quốc tế sắp tới.

Thay mặt ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo VFF và khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. “Trận gặp Lào là trận đấu cuối cùng trong năm 2025, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để khép lại năm với kết quả trọn vẹn”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh thay mặt các đồng đội thể hiện quyết tâm cao, cho biết toàn đội sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ. Chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập chiến thuật tại sân Việt Trì, hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15-11.

HỮU THÀNH