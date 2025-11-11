Nguyễn Xuân Son: Điều quan trọng là tuyển Việt Nam phải thắng Lào

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hạnh phúc khi trở lại đội tuyển Việt Nam, song anh cho rằng việc được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân không quan trọng bằng mục tiêu chung là toàn đội phải giành chiến thắng trước Lào.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son rạng ngời khi được trở lại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

“Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam là niềm vinh dự lớn. Gia đình và mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua”, Xuân Son chia sẻ trước buổi tập chiều 11-11 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, tròn 10 tháng trôi qua trước khi Xuân Son bình phục chấn thương để được trở lại đội tuyển Việt Nam. Ngày tái xuất, Xuân Son bày tỏ lòng biết ơn khi HLV Kim Sang-sik cùng các đồng đội đã chờ đợi anh trong thời gian qua. “Giờ tôi hoàn toàn sẵn sàng để cống hiến”, tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định.

Xuân Son là một trong 5 tiền đạo được HLV Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị cho chuyến làm khách của đội tuyển Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Sự trở lại của chân sút gốc Brazil được kỳ vọng sẽ giúp ông Kim giải quyết những vấn đề trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này.

Xuân Son đã sẵn sàng ra sân gặp Lào nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. ẢNH: TÂM HÀ

Trả lời câu hỏi về khả năng ra sân trong trận gặp Lào, Xuân Son tỏ ra khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm: “Tôi đã bình phục 100% và có thể thi đấu trọn vẹn một trận mà không lo rủi ro chấn thương. Tuy nhiên, việc được ra sân hay không phụ thuộc vào quyết định của HLV Kim Sang-sik. Tôi không dám chắc mình có cơ hội, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đội tuyển Việt Nam phải chiến thắng”.

Xuân Son nhấn mạnh sẽ tận hưởng từng phút trên sân, nỗ lực ghi bàn hoặc kiến tạo nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Nhưng trên hết, anh khẳng định: “Tôi muốn góp phần giúp đội tuyển giành ba điểm. Đó mới là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Tôi yêu màu áo đỏ sao vàng và sẽ chiến đấu hết khả năng vì nó”.

Ngoài ra, Xuân Son cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ, trao gửi niềm tin vào anh.

Xuân Son cùng đồng đội sẽ tập luyện tại Phú Thọ đến hết ngày 14-11. Một ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trận đấu giữa Lào và Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-11. Sau 4 lượt trận tại bảng F, thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm xếp thứ 2 với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia.

HỮU THÀNH