Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tối muộn

Từ chiều đến tối muộn ngày 10-11, HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ Việt Nam lần lượt đặt chân đến Việt Trì (Phú Thọ) để tập trung trở lại, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào tối muộn 10-11. ẢNH: TED TRẦN

Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Việt (Viettel FC), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TPHCM) và Trần Bảo Toàn (Ninh Bình) là nhóm cầu thủ có mặt tại Việt Trì đầu tiên.

Tất cả di chuyển bằng xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xuất phát từ Hà Nội. Đi cùng xe còn có HLV Kim Sang-sik và các thành viên trong ban huấn luyện.

Đến tối muộn, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cùng đồng đội thuộc màu áo Công an TPHCM là Khổng Minh Gia Bảo hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Thêm ba cầu thủ Ninh Bình còn lại gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Gia Hưng, tổng số tuyển thủ đã nhận phòng khách sạn tính đến hết ngày 10-11 lên thành 12 người.

Đây là những cầu thủ đã thi đấu xong vòng 11 V-League 2025-2026 và ngay sau đó di chuyển ra địa điểm đóng quân của đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11.

Nhóm cầu thủ Viettel FC gồm Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh... và HLV thủ môn Lee Won-jae. ẢNH: TED TRẦN

Những thành viên còn lại tự túc di chuyển, nhưng muộn nhất phải có mặt tại Việt Trì vào trưa 11-11 để cùng ngày bước vào buổi tập đầu tiên. Nhóm hội quân muộn gồm các cầu thủ đến từ CAHN, Nam Định và Hà Nội FC do phải thi đấu xong vòng 11 vào tối 10-11.

Trong đợt FIFA Days tháng 11 này, HLV Kim Sang-sik triệu tập 23 tuyển thủ, trong đó tiền đạo Việt Cường và trung vệ Gia Bảo là hai tân binh được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới. Ngoài ra, ông Kim cũng gọi trở lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Dẫu vậy, việc triệu tập Xuân Son mang tính động viên tinh thần nhiều hơn, khi chân sút 28 tuổi này vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Việt Trì đến ngày 14-11. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bay từ Hà Nội sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội chủ nhà tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu giữa Lào - Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-11.

Sau 4 lượt trận tại bảng F, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu là Malaysia.

Tin liên quan Xuân Son trở lại Đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm xa sân cỏ

HỮU THÀNH