Xuân Son trở lại Đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm xa sân cỏ

Sau gần 1 năm xa sân cỏ bởi chấn thương tại ASEAN Cup 2025, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại sân cỏ, thậm chí ngày trở lại của anh cũng ở đội tuyển Việt Nam khi anh vừa có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào.

HLV Kim Sang-sik và Xuân Son báo tin vui đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngày 6-11, HLV trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ngay sau vòng 11 V-League 2025-2026, toàn đội sẽ hội quân vào ngày 10-11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15-11.

So với đợt tập trung gần nhất, đội chào đón 2 tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TPHCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TPHCM) - những gương mặt mới hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển sau gần một năm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, được đánh giá là trung vệ có khả năng đeo bám và tì đè tốt, thể lực sung mãn cùng khả năng sử dụng linh hoạt cả hai chân. Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ đang có phong độ tốt của bóng đá Việt Nam.

Dù trở lại nhưng khả năng Xuân Son được thi đấu ở trận gặp Lào là là không cao do cần thêm thời gian thích nghi trở lại.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường, sinh năm 2000, là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương (cũ). Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt. Mùa giải 2025/26, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Becamex TPHCM, được giới chuyên môn đánh giá là “phiên bản kết hợp giữa Anh Đức và Tiến Linh” nhờ khả năng thi đấu đa năng trên hàng công. Việt Cường từng khoác áo U16 Việt Nam và U23 Việt Nam.

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công.

