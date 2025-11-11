Thiếu 10 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik xỏ giày tập cùng tuyển Việt Nam

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào vắng đến 10 cầu thủ, buộc HLV Kim Sang-sik phải xỏ giày vào “đá ma” cùng toàn đội.

HLV Kim Sang-sik tranh chấp cùng Nguyễn Xuân Son khi "đá ma". ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 11-11, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân Việt Trì (Phú Thọ) để bước vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Trong buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chỉ có 13 cầu thủ ra sân tập luyện.

10 cầu thủ còn lại gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CAHN) và Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định) vắng mặt. Nguyên nhân là do nhóm cầu thủ này vừa thi đấu xong vòng 11 V-League 2025–2026 trước đó 1 ngày. HLV Kim Sang-sik cho phép họ tự tập nhẹ tại khách sạn để phục hồi thể trạng.

Trợ lý Lưu Danh Minh cũng vào tập luyện với các cầu thủ. ẢNH: TÂM HÀ

Vì vắng đến gần nửa đội hình nên HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý phải xỏ giày vào sân “đá ma” cùng đội tuyển Việt Nam. Ông Kim liên tục bị các học trò “hành” trong nội dung tập luyện này. Nhìn chung, buổi tập đầu tiên của toàn đội trong đợt FIFA Days tháng 11 diễn ra nhẹ nhàng, chủ yếu giúp Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội lấy lại cảm giác bóng sau khi kết thúc vòng 11.

Bầu không khí của đội tuyển Việt Nam thêm phần hứng khởi với sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn có những trao đổi riêng với hai tân binh Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TPHCM) và Khổng Minh Gia Bảo (Công an TPHCM).

HLV Kim Sang-sik trao đổi với tân binh Nguyễn Trần Việt Cường. ẢNH: TÂM HÀ

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ gặp một vấn đề nhỏ khi thủ môn Đặng Văn Lâm dính chấn thương nhẹ ở bắp đùi sau. Sau khi được đội ngũ y tế can thiệp, Lâm “Tây” được cho tập riêng.

Từ nay đến hết ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện trên sân Việt Trì lúc 16 giờ hằng ngày. Ở buổi tập vào chiều 12-11, HLV Kim Sang-sik sẽ đón chào sự trở lại đầy đủ của 23 tuyển thủ để bước vào giai đoạn hoàn thiện đấu pháp.

Ngày 15-11, Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội sẽ đáp chuyến bay sang thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trận đấu giữa Lào và Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-11. Sau 4 lượt trận tại bảng F, thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm xếp thứ 2 với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia.

HỮU THÀNH