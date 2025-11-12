Đặng Văn Lâm lỡ buổi tập của tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào

Chấn thương khiến thủ môn Đặng Văn Lâm cùng tiền vệ Nguyễn Hai Long vắng mặt trong buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào.

Bầu không khí tích cực của đội tuyển Việt Nam hướng đến trận gặp Lào. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 12-11, đội tuyển Việt Nam trở lại sân Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

So với buổi tập đầu tiên hôm 11-11, HLV Kim Sang-sik gần như có đầy đủ lực lượng khi nhiều trụ cột đã phục hồi thể trạng, trong đó có đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh… Điều này giúp ông Kim cùng các cộng sự dần chuyển trọng tâm sang các bài tập chiến thuật, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào.

“Hôm qua, khoảng một nửa đội hình phải tập phục hồi ở khách sạn vì vòng 11 V-League 2025-2026 kết thúc muộn, khiến chúng tôi cần thêm thời gian hồi phục. Tuy nhiên, hôm nay hầu hết đều đã ra sân tập, mang theo tinh thần tốt. Mọi người đang ổn định sức khỏe, không ai gặp chấn thương nặng. Không khí toàn đội rất tích cực”, Xuân Mạnh chia sẻ với truyền thông trong buổi tập chiều 12-11.

Xuân Mạnh trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Dẫu vậy, buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam vắng mặt thủ môn Văn Lâm cùng tiền vệ Hai Long.

Lâm “Tây” dính chấn thương đùi trong buổi tập hội quân nên được tập riêng ở khách sạn. Trong khi đó, Hai Long đã trải qua buổi thứ 2 liên tiếp không ra sân cùng các đồng đội. Chấn thương vai mà anh gặp phải tại Hà Nội FC vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Hiện Văn Lâm và Hai Long được đội ngũ y tế theo dõi sát sao để đảm bảo khả năng hồi phục trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào vào ngày 15-11 tới, kịp cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 19-11.

Xuân Son mang đến tiếng cười cho toàn đội. ẢNH: TÂM HÀ

Không chỉ tập trung chuyên môn, không khí trong đội tuyển Việt Nam cũng trở nên sôi nổi nhờ màn tái xuất của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Anh được xem là nguồn năng lượng đặc biệt, luôn truyền sự hứng khởi đến toàn đội. “Xuân Son lúc nào cũng cười, luôn động viên mọi người, giúp không khí tập luyện thoải mái hơn”, Xuân Mạnh bày tỏ.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng F với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu là Malaysia. Với khả năng Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm do sử dụng trái phép cầu thủ nhập tịch, Xuân Mạnh cùng đồng đội được mở rộng thêm cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân của Lào và mang về 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với Malaysia”, Xuân Mạnh khẳng định.

HỮU THÀNH