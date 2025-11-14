Xuân Son trở lại đầy khát khao, truyền năng lượng cho tuyển Việt Nam

Những buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Phú Thọ luôn rộn tiếng cười từ Xuân Son. ẢNH: TÂM HÀ

Trả lời phỏng vấn ở buổi tập vào chiều 14-11 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), Đỗ Duy Mạnh cho biết, bầu không khí của đội tuyển Việt Nam hướng đến chuyến làm khách của Lào tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027 đang rất tích cực.

Anh chia sẻ, toàn đội vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng tại V-League 2025-2026, vì vậy HLV Kim Sang-sik đã có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo cầu thủ đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất. “Chúng tôi đều nỗ lực từng ngày để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận đấu sắp tới”, Duy Mạnh phát biểu.

Khi được hỏi về tiền đạo Xuân Son, người vừa trở lại sau hơn 10 tháng điều trị chấn thương nặng ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Duy Mạnh dành nhiều lời khen. Anh nhận xét Xuân Son là cầu thủ giàu chuyên môn, có khả năng ghi bàn và đóng góp vào lối chơi tổng thể.

Điều mà Duy Mạnh ấn tượng hơn cả chính là tinh thần của đồng đội: “Xuân Son nói với tôi rằng, cậu ấy rất nhớ sân cỏ. Điều đó thể hiện rõ trong từng buổi tập. Sau thời gian dài không được thi đấu, ai cũng hiểu cảm giác đó khó chịu thế nào. Nhưng Xuân Son đã cố gắng vượt qua và giờ đang cho thấy khát khao lớn khi trở lại”.

Những buổi tập gần đây chứng kiến sự hòa nhập nhanh chóng của Xuân Son. Theo Duy Mạnh, điều này không gây ngạc nhiên bởi chân sút sinh năm 1997 vốn là người làm việc rất chuyên nghiệp. Anh cho rằng, việc Xuân Son đăng tải những hình ảnh thể hiện quyết tâm trở lại cũng là tín hiệu khiến các đồng đội được tiếp thêm động lực trước giai đoạn quan trọng.

“Những chia sẻ của Xuân Son thực sự khích lệ chúng tôi”, Duy Mạnh nhấn mạnh tinh thần tập thể của đội tuyển Việt Nam đang tốt hơn từng ngày.

Thủ quân Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội thoải mái trước khi lên đường sang Lào. ẢNH: TÂM HÀ

Duy Mạnh cũng đề cập đến sự gắn kết trong đội. Tất cả các cầu thủ, theo lời anh, đều duy trì tinh thần hòa đồng và ý thức trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh khẳng định: “Chúng tôi hiểu rõ trọng trách khi đại diện cho bóng đá Việt Nam thi đấu quốc tế. Mỗi người đều phải cố gắng hết sức để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Hướng đến trận đấu với đội chủ nhà Lào vào ngày 19-11, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng. Hiện hai đội đang kém nhau 3 điểm.

Duy Mạnh cho rằng, dù bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, song toàn đội đang quyết tâm hướng đến chiến thắng. Anh nói các cầu thủ đều tuân thủ giáo án và chiến thuật của ban huấn luyện nhằm đạt phong độ tốt nhất cho lượt trận sắp tới.

Ở khía cạnh cá nhân, trung vệ 29 tuổi chia sẻ, đôi giày anh sử dụng trong buổi tập có in hình gia đình và kỷ niệm đoạt vị trí á quân Giải U23 châu Á - Thường Châu 2018. Những hình ảnh này, theo anh, nhắc nhở bản thân luôn giữ ngọn lửa khát vọng như thuở còn trẻ, bất kể hiện tại đã bước vào giai đoạn chín trong sự nghiệp. Duy Mạnh cho biết mỗi khi nhìn vào đôi giày, anh lại nhớ về trách nhiệm với gia đình, người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam.

Ngoài sân tập, một số cầu thủ đã ghé thăm Đền Hùng để cầu bình an, mong sức khỏe và may mắn trong hành trình thi đấu. Duy Mạnh nói đây là hoạt động ý nghĩa, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam tập luyện tại vùng đất Tổ. “Tôi hy vọng những lời cầu chúc tốt lành ấy sẽ góp phần giúp đội có sự chuẩn bị toàn diện trước trận đấu quan trọng”, thủ quân này nói.

Vào sáng mai (15-11), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Lào.

HỮU THÀNH