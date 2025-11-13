HLV Kim Sang-sik trông chờ các tiền đạo cải thiện khâu dứt điểm

Tuyển thủ Phạm Gia Hưng nhận được nhiều chỉ dẫn từ HLV Kim Sang-sik trong việc cải thiện khả năng dứt điểm, đồng thời xem đàn anh Nguyễn Xuân Sơn là tấm gương để nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng là phát hiện mới của HLV Kim Sang-sik trong năm 2025. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

“Tôi rất vui sướng và tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, tôi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, nên bản thân đã quen và hòa nhập nhanh hơn với đồng đội”, tiền đạo Phạm Gia Hưng chia sẻ ở buổi tập chiều 13-11 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Đây cũng là buổi tập thứ 3 của đội tuyển Việt Nam hướng đến trận đấu gặp chủ nhà Lào tại lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (19 giờ, ngày 19-10).

Nói về HLV Kim Sang-sik, Gia Hưng cho biết nhà cầm quân người Hàn Quốc rất gần gũi, vui tính nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc trong công việc.

“HLV Kim Sang-sik tạo được không khí đoàn kết và luôn đặt niềm tin vào cầu thủ. Điều đó giúp chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, khi vào sân tập, HLV đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt là với tiền đạo. Ông ấy nói một tiền đạo phải biết cách dứt điểm, phải di chuyển thế nào để phù hợp với triết lý của đội tuyển Việt Nam”, tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình tiếp lời.

“Đối với tôi, là một tiền đạo, nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện, làm sao giúp đội có bàn thắng”, anh khẳng định.

Gia Hưng cũng không quên nhắc đến đàn anh Nguyễn Xuân Son, người vừa trở lại sau 11 tháng chấn thương. “Xuân Son là một đẳng cấp khác. Khi anh ấy trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn hẳn. Tôi học hỏi được rất nhiều từ Xuân Son, từ cách chọn vị trí cho đến dứt điểm. Dù mới tập lại chưa lâu, nhưng cậu ấy hòa nhập trở lại rất nhanh”, tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ.

Xuân Son nhận được sự yêu mến từ các đồng đội. ẢNH: TÂM HÀ

Còn về thông tin Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 do dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo 25 tuổi nói ngắn gọn: “Tôi không biết rõ, chúng tôi chỉ tập trung vào hiện tại và những gì đang diễn ra ở đội tuyển Việt Nam”.

Phạm Gia Hưng trưởng thành từ lò PVF, từng khoác áo các đội hạng Nhất Đắk Lắk và PVF, sau đó chuyển sang CAHN trước khi gia nhập Ninh Bình tại mùa 2024-2025. Anh là vua phá lưới của Ninh Bình với 6 bàn, nằm trong top 3 chân sút xuất sắc tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.

Bước vào V-League 2025-2026, dù Ninh Bình có thêm ngoại binh, HLV Gerard Albadalejo vẫn tin dùng Gia Hưng ở nửa cuối hiệp 2. Đáp lại, anh đã ghi 2 bàn, cho thấy bản năng săn bàn sắc bén để HLV Kim Sang-sik trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp nhì bảng F với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu là Malaysia. Với khả năng Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm do sử dụng trái phép cầu thủ nhập tịch, Gia Hưng cùng đồng đội được mở rộng thêm cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH