WORLD CUP 2026

Bên lề

Xem World Cup cùng Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM

SGGPO

Ngày 6-7, sức nóng từ sân vận động Azteca ở Mexico City, Mexico, trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã lan đến TPHCM. Tại nhà riêng, Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, bà Alexandra Smith tổ chức xem trực tiếp trận đấu cùng người hâm mộ.

Hàng chục công dân Anh đang sinh sống, làm việc tại TPHCM cùng người hâm mộ bóng đá đã có mặt để theo dõi trận đấu. Sau hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở, đội tuyển Anh giành chiến thắng sít sao trước đội tuyển Mexico với tỷ số 3-2.

1000016380.jpg
Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith (áo đỏ, ngồi salon) theo dõi trận đấu cùng người hâm mộ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Chia sẻ với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng sau trận đấu, bà Alexandra Smith cho rằng đây là trận đấu gay cấn, rất đáng xem. Tổng lãnh sự Anh cho biết bà đã có những giây phút “thót tim” trước các tình huống căng thẳng trên sân. Kết quả cuối cùng khiến bà rất vui khi đội tuyển Anh giành chiến thắng, bước tiếp vào vòng tứ kết.

Nhận định về trận đấu giữa Anh và Na Uy ở lượt đấu tiếp theo, bà Alexandra Smith cho rằng Na Uy là đội bóng chất lượng, đã có những trận đấu rất ấn tượng. Tuy nhiên, Tổng lãnh sự Anh vẫn tin tưởng “Tam sư” sẽ giành thêm một chiến thắng.

1000016433.jpg
Niềm vui chiến thắng của Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith cùng người hâm mộ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Trong khi đó, bà Trương Thị Diệu Linh, phu nhân Lãnh sự danh dự Mexico tại TPHCM, chia sẻ trận đấu giữa Mexico và Anh rất hay, kịch tính.

“Rất tiếc khi Mexico không thể đi tiếp. Thực sự, đội tuyển Anh đã phòng thủ rất kiên cường”, bà Diệu Linh nói.

ĐỖ VĂN

Từ khóa

Đội tuyển Anh Mexico World Cup 2026 Tổng lãnh sự TPHCM Alexandra Smith Nhà riêng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn