Xem World Cup cùng Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM

Ngày 6-7, sức nóng từ sân vận động Azteca ở Mexico City, Mexico, trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã lan đến TPHCM. Tại nhà riêng, Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, bà Alexandra Smith tổ chức xem trực tiếp trận đấu cùng người hâm mộ.

Hàng chục công dân Anh đang sinh sống, làm việc tại TPHCM cùng người hâm mộ bóng đá đã có mặt để theo dõi trận đấu. Sau hơn 90 phút thi đấu nghẹt thở, đội tuyển Anh giành chiến thắng sít sao trước đội tuyển Mexico với tỷ số 3-2.

Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith (áo đỏ, ngồi salon) theo dõi trận đấu cùng người hâm mộ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Chia sẻ với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng sau trận đấu, bà Alexandra Smith cho rằng đây là trận đấu gay cấn, rất đáng xem. Tổng lãnh sự Anh cho biết bà đã có những giây phút “thót tim” trước các tình huống căng thẳng trên sân. Kết quả cuối cùng khiến bà rất vui khi đội tuyển Anh giành chiến thắng, bước tiếp vào vòng tứ kết.

Nhận định về trận đấu giữa Anh và Na Uy ở lượt đấu tiếp theo, bà Alexandra Smith cho rằng Na Uy là đội bóng chất lượng, đã có những trận đấu rất ấn tượng. Tuy nhiên, Tổng lãnh sự Anh vẫn tin tưởng “Tam sư” sẽ giành thêm một chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng của Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith cùng người hâm mộ. Ảnh: ĐỖ VĂN

Trong khi đó, bà Trương Thị Diệu Linh, phu nhân Lãnh sự danh dự Mexico tại TPHCM, chia sẻ trận đấu giữa Mexico và Anh rất hay, kịch tính.

“Rất tiếc khi Mexico không thể đi tiếp. Thực sự, đội tuyển Anh đã phòng thủ rất kiên cường”, bà Diệu Linh nói.

ĐỖ VĂN