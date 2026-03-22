World Cup 2026: Lễ hội bóng đá lớn nhất lịch sử

Lần đầu tiên sau 96 năm, World Cup trở thành một “bữa tiệc” xuyên lục địa. Với 3 quốc gia đồng đăng cai, cùng thể thức mới và hàng loạt con số kỷ lục, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu mà còn là “cuộc cách mạng” toàn diện của bóng đá thế giới.

Từ ngày 11-6 đến ngày 19-7-2026, 48 đội tuyển sẽ tranh tài trên 16 thành phố với nhiều múi giờ khác nhau, hứa hẹn mang đến một mùa hè bóng đá cuồng nhiệt.

Quy mô chưa từng có

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi FIFA quyết định mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48. Quyết định này được đưa ra với tầm nhìn đưa bóng đá đến gần hơn với nhiều quốc gia, tạo cơ hội cho những nền bóng đá non trẻ được trải nghiệm sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sự thay đổi mang tính “cách mạng” này kéo theo hàng loạt thống kê khiến bất kỳ người hâm mộ nào cũng phải choáng ngợp: 104 trận đấu (nhiều hơn 40 trận so với kỳ World Cup ở Qatar 2022); diễn ra trong 39 ngày tranh tài (dài nhất trong lịch sử); 16 thành phố chủ nhà trải dài trên 3 quốc gia, từ những sân vận động huyền thoại như Estadio Azteca (Mexico City, từng tổ chức 2 trận chung kết World Cup 1970, 1986) đến các siêu phẩm công nghệ như AT&T Stadium (Arlington, Texas) - nơi có mái vòm khổng lồ và màn hình LED lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, thể thức thi đấu năm nay mang đến một cuộc chơi mới: 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa với việc không có đội nào bị loại ngay sau 3 trận đấu nếu họ đủ xuất sắc, khiến các tính toán chiến thuật trở nên phức tạp và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sự mở rộng này cũng tạo cơ hội cho các nền bóng đá non trẻ. Châu Á có 8,5 suất tham dự, châu Phi có 9 suất. Các đội tuyển lần đầu góp mặt như Uzbekistan, Jordan, Cape Verde đã thổi làn gió mới vào bức tranh World Cup, khẳng định tinh thần toàn cầu hóa mà FIFA hướng tới. Những câu chuyện về các đội tuyển nhỏ bé lần đầu tiên bước ra ánh sáng sẽ là một trong những mạch cảm xúc chính của giải đấu năm nay.

Ba quốc gia, một ngày hội

Ba nước đồng chủ nhà, mỗi quốc gia mang một bản sắc riêng, tạo nên bức tranh đa chiều độc đáo chưa từng có ở bất kỳ kỳ World Cup nào trước đây.

Mexico là quốc gia duy nhất trên thế giới 3 lần đăng cai World Cup, sẽ mang đến bầu không khí cuồng nhiệt từ những “thánh địa” như Estadio Azteca. Với sức chứa 87.523 chỗ ngồi, sân vận động này từng chứng kiến 2 khoảnh khắc huyền thoại: Pele nâng cao chiếc cúp vàng thứ 3 của Brazil năm 1970, và Maradona với nghi vấn “bàn tay của Chúa” năm 1986. Không khí bóng đá ở Mexico là một trải nghiệm không thể nào quên: những làn sóng người “Mexico wave” cuồng nhiệt, tiếng kèn, những chiếc nón rộng vành đầy màu sắc.

Canada lần đầu tiên góp mặt với tư cách chủ nhà. Đây là cột mốc quan trọng với quốc gia vốn được biết đến nhiều với môn khúc côn cầu trên băng. Người Canada đã chứng tỏ sự phát triển vượt bậc khi đội tuyển nữ giành huy chương vàng Olympic và đội tuyển nam lần đầu góp mặt ở World Cup 2022. Năm nay, với lợi thế sân nhà, bóng đá Canada hứa hẹn sẽ có những bước tiến mới.

Trong khi đó, Mỹ - quốc gia có hạ tầng thể thao phát triển bậc nhất thế giới - là điểm đến của phần lớn các trận đấu, từ vòng bảng đến trận chung kết. 11 trong số 16 thành phố đăng cai thuộc lãnh thổ Mỹ, từ những siêu đô thị như Los Angeles, New York đến các thành phố thể thao nổi tiếng như Dallas, Miami, Seattle. Các sân vận động tại đây được đầu tư công nghệ hàng đầu: mái vòm khổng lồ, hệ thống làm mát, màn hình LED khổng lồ, sức chứa trung bình lên tới 70.000 chỗ ngồi.

Một điểm thú vị khác nằm ở khoảng cách địa lý. Năm nay, các đội tuyển phải di chuyển hàng ngàn kilômét giữa ba múi giờ khác nhau. Điều này đặt ra thách thức lớn về thể lực và hậu cần cho các đội, nhưng đồng thời mang đến trải nghiệm du lịch - văn hóa đa dạng cho người hâm mộ và các đội bóng. Một cổ động viên có thể bắt đầu ngày mới ở bãi biển Vancouver, xem trận đấu tại Los Angeles vào buổi chiều, kết thúc ngày bằng bữa tối Mexico ở Guadalajara.

