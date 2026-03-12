World Cup 2026 bối rối trước tuyên bố rút lui của đội tuyển Iran

Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày khai mạc World Cup 2026, sự tham dự của các đội tuyển đến từ khu vực Trung Đông đang bị bỏ ngỏ do những diễn biến xung đột leo thang gần đây.

Iran tuyên bố từ chối tham dự và sự chào đón của nước chủ nhà

Ngay sau các cuộc không kích đầu tiên, một quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj (cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á), bày tỏ sự bi quan về việc đội tuyển có thể hướng tới World Cup với hy vọng. Phản ứng ban đầu từ FIFA là sẽ "theo dõi" tình hình.

Đến ngày 11-3 (theo giờ địa phương), chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đưa ra một cập nhật tích cực sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Ông Infantino cho biết Tổng thống Trump khẳng định đội tuyển Iran "dĩ nhiên được chào đón" tham dự giải đấu trên đất Mỹ, nơi họ dự kiến thi đấu hai trận tại Los Angeles và một trận tại Seattle.

Ngay sau tuyên bố này, Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, lại khẳng định đội tuyển quốc gia sẽ không tham dự World Cup với lý do: "Xét thấy chế độ này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham gia World Cup".

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi "Liệu Iran có chắc chắn không tham gia?" là chưa. Tình hình đang thay đổi nhanh chóng. FFIRI chịu sự kiểm soát của chính phủ Iran, do đó quyết định cuối cùng sẽ thuộc về giới chính trị nước này. Tổng thống Trump dự đoán xung đột có thể kéo dài 4-6 tuần. Khoảng thời gian này cho phép FIFA có thể trì hoãn mọi quyết định cho đến Đại hội FIFA tại Vancouver – Canada vào ngày 30-4.

Ai sẽ thay thế Iran?

Theo các nguồn tin của ESPN, nếu Iran rút lui, suất thay thế gần như chắc chắn sẽ thuộc về Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và dành cho đội tuyển đứng gần nhất suất dự World Cup. Hiện tại, đội tuyển đó là Iraq.

Tuy nhiên, tình huống có thể xảy ra theo hai hướng: Một là nếu Iraq thua trận play-off: Họ sẽ thay thế Iran dự World Cup; Hai là, nếu Iraq thắng play-off và giành vé chính thức dự World Cup lần đầu tiên kể từ 1986: Đội tuyển tiếp theo của châu Á được xem xét sẽ là UAE, do đội này đã thua Iraq trong trận chung kết play-off châu Á vào tháng 11 năm ngoái.

Hiện tại, chính Iraq cũng đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tham dự trận play-off liên lục địa với Bolivia hoặc Suriname dự kiến diễn ra vào ngày 31-3 tại Monterrey, Mexico. Hậu quả từ xung đột trong khu vực khiến các cầu thủ bản địa Iraq và HLV người Australia, Graham Arnold, không thể di chuyển ra khỏi khu vực. Các cầu thủ đang thi đấu trong nước không thể xin được thị thực Mexico, vì Mexico không có đại sứ quán tại Iraq. Trong khi không phận Iraq đóng cửa ít nhất đến ngày 1-4, họ không thể đến đại sứ quán ở các nước láng giềng như những đồng hương đang thi đấu tại UAE, Saudi Arabia và Qatar thì có thể xin thị thực tại đại sứ quán Mexico ở đó.

Do những khó khăn này, HLV Arnold đã hủy bỏ kế hoạch tập huấn tại Houston, Texas và kêu gọi FIFA hoãn trận play-off lại gần ngày diễn ra World Cup hơn. Ông đề xuất tổ chức trận đấu giữa Bolivia và Suriname trong tháng này, và đội thắng sẽ gặp Iraq trong một trận play-off duy nhất tại Mỹ ngay trước thềm World Cup. Điều này, theo ông, cũng cho FIFA thêm thời gian để có quyết định cuối cùng về Iran.

Lịch sử bóng đá từng có tiền lệ: Năm 1992, Đan Mạch thay thế Nam Tư (bị loại do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc) chỉ 10 ngày trước Euro 1992 và sau đó vô địch. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào tương tự ở World Cup hiện đại. Các nguồn tin từ ESPN cho biết FIFA sẵn sàng chờ đợi tình hình ở Iran lắng dịu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù vậy, FIFA khẳng định sẽ ưu tiên tính toàn vẹn của giải đấu và quyền tham dự của các đội bóng dựa trên tiêu chí thể thao.

LONG KHANG