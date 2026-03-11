Chủ tịch FIFA được đảm bảo đội tuyển Iran có thể đến Mỹ tham dự World Cup

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ, Donald Trump vào tối thứ Ba “để thảo luận về tình hình chuẩn bị” cho giải đấu, và nhận được sự đảm bảo rằng đội tuyển quốc gia Iran sẽ được phép đến Mỹ tham gia World Cup bắt đầu trong khoảng 3 tháng nữa.

FIFA vẫn đang nỗ lực đảm bảo World Cup 2026 diễn ra suôn sẻ và thành công.

Iran là một trong những đội tuyển giành vé sớm dự World Cup 2026, dự kiến ​​sẽ thi đấu với New Zealand tại Inglewood, California vào ngày 15-6, gặp Bỉ vào ngày 21-6 trước khi kết thúc vòng bảng với trận đấu gặp Ai Cập tại Seattle vào ngày 26-6. Mỹ là nước chủ nhà của giải đấu cùng với Canada và Mexico, từ ngày 11-6 đến ngày 19-7. Tuy nhiên, các quan chức bóng đá Iran gần đây đã cho rằng sự tham gia của nước họ đang bị nghi ngờ sau các cuộc ném bom của Mỹ và Israel vào Iran, dẫn đến nhiều cuộc trả đũa.

Nhưng người đứng đầu FIFA tối thứ Ba cho biết, ông tin tưởng đội tuyển quốc gia Iran sẽ được phép đến Mỹ ham gia World Cup, ngay cả khi chiến tranh đang diễn ra giữa 2 nước. “Chúng tôi cũng đã nói về tình hình hiện tại ở Iran, và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự FIFA World Cup 2026”, AP dẫn lời Infantino chia sẻ về các cuộc thảo luận. “Trong các cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng đội tuyển Iran dĩ nhiên được chào đón tham gia giải đấu tại Mỹ. Tất cả chúng ta đều cần một sự kiện như FIFA World Cup để gắn kết mọi người lại với nhau hơn bao giờ hết”. Infantino đồng thời cho biết ông cảm ơn Tổng thống Trump “vì sự ủng hộ của ông ấy”.

Đầu tuần này, Giám đốc điều hành World Cup của FIFA, Heimo Schirgi cho biết giải đấu “quá lớn” để bị hoãn lại vì tình trạng bất ổn toàn cầu do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran gây ra. Schirgi cũng cho biết FIFA tiếp tục theo dõi sát sao cuộc chiến ở Iran. “Về cơ bản, chúng tôi theo dõi từng ngày và đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ có giải pháp,” Schirgi nói. “Và World Cup chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra, phải không? World Cup quá lớn và chúng tôi hy vọng tất cả các đội đủ điều kiện đều có thể tham gia”.

HUY KHÔI