Vũ Khánh Linh vô địch cự ly 42km Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026

SGGPO

Sáng 22-3, tại Đà Nẵng, Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức khởi tranh, thu hút gần 9.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Vận động viên Vũ Khánh Linh (Việt Nam) giành ngôi vô địch ở nội dung 42km nữ. Ảnh: BTC
Vận động viên Vũ Khánh Linh (Việt Nam) giành ngôi vô địch ở nội dung 42km nữ. Ảnh: BTC

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly gồm 42km, 21km và 5km, chinh phục những cung đường chạy ven biển cùng các cây cầu biểu tượng của thành phố.

Ở nội dung marathon 42km nam, vận động viên Moral Edsel (Philippines) xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 30 phút 43 giây. Xếp sau lần lượt là Tezuka Tomoki (Nhật Bản) với 2 giờ 36 phút 18 giây và Melliza Cronie (Philippines) 2 giờ 38 phút 52 giây.

Ở nội dung 42km nữ, vận động viên Vũ Khánh Linh (Việt Nam) giành ngôi vô địch với thành tích 3 giờ 1 phút 20 giây. Vị trí thứ hai thuộc về Yukiko Nomoto (Nhật Bản) với 3 giờ 3 phút, trong khi Simakova Aleksandra (Nga) xếp thứ ba với 3 giờ 7 phút 37 giây.

42KM - Female.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: BTC

Tại cự ly bán marathon 21km nam, top 3 vị trí cao nhất thuộc về các vận động viên người Nhật Bản. Ở nội dung 21km nữ, vận động viên Triệu Thị Bình (Việt Nam) về nhất với thành tích 1 giờ 22 phút 56 giây.

z7645040136007_c65c9a3e2d62f5e18ae5036794ac0be9.jpg
Các vận động viên chinh phục các cây cầu biểu tượng của TP Đà Nẵng. Ảnh: BTC

Ở nội dung 5km, giải Nhất nam thuộc về Nguyễn Chí Kiên (Việt Nam) với thời gian 15 phút 32 giây; giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lý Mùi Sâu (Việt Nam) với thời gian (18 phút 37 giây).

PHẠM NGA

