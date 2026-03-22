Vũ Khánh Linh vô địch cự ly 42km Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly gồm 42km, 21km và 5km, chinh phục những cung đường chạy ven biển cùng các cây cầu biểu tượng của thành phố.
Ở nội dung marathon 42km nam, vận động viên Moral Edsel (Philippines) xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 30 phút 43 giây. Xếp sau lần lượt là Tezuka Tomoki (Nhật Bản) với 2 giờ 36 phút 18 giây và Melliza Cronie (Philippines) 2 giờ 38 phút 52 giây.
Ở nội dung 42km nữ, vận động viên Vũ Khánh Linh (Việt Nam) giành ngôi vô địch với thành tích 3 giờ 1 phút 20 giây. Vị trí thứ hai thuộc về Yukiko Nomoto (Nhật Bản) với 3 giờ 3 phút, trong khi Simakova Aleksandra (Nga) xếp thứ ba với 3 giờ 7 phút 37 giây.
Tại cự ly bán marathon 21km nam, top 3 vị trí cao nhất thuộc về các vận động viên người Nhật Bản. Ở nội dung 21km nữ, vận động viên Triệu Thị Bình (Việt Nam) về nhất với thành tích 1 giờ 22 phút 56 giây.
Ở nội dung 5km, giải Nhất nam thuộc về Nguyễn Chí Kiên (Việt Nam) với thời gian 15 phút 32 giây; giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lý Mùi Sâu (Việt Nam) với thời gian (18 phút 37 giây).